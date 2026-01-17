ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Ηρακλείου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανταποκρίθηκε καταθέτοντας παρατηρήσεις επί του σχεδίου του Οργανισμού.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς αυτή η οποία προβλέπεται. Η παροχή διευκρινήσεων είναι εύλογη και δεν συνιστά εμπλοκή.

Οι επισημάνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβάνονται υπόψη ώστε, με όσες προσαρμογές κριθούν αναγκαίες, το σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ να εγκριθεί εκ νέου από τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο) και να επανυποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η σχετική προεργασία ολοκληρώνεται εντός των ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα του 2011, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει διαχρονικές δυσλειτουργίες, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να ενσωματώσει νομοθετικές αλλαγές και να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου.

Έχει ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση και τη βελτίωση ολόκληρης της δομής του Δήμου Ηρακλείου και οδηγεί στη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και στην αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Αυτός είναι ο δεύτερος ΟΕΥ που καταρτίζεται από την Δημοτική Αρχή. Είχε προηγηθεί ο Οργανισμός ενσωμάτωσης των καταργούμενων Νομικών προσώπων, το 2024.

Team Πολ. Κρήτης
