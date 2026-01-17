Ηράκλειο:Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης που είχε χαθεί!

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του ηλικιωμένου

Πολύ κοντά στο φυσικοθεραπευτήριο όπου είχε δοθεί το τελευταίο στίγμα, σε έναν παράλληλο δρόμο πίσω από την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, βρέθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου, ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης για τον οποίο εκδόθηκε Silver Alert.

O ηλικιωμένος άνδρας, εμφανώς ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε να κάθεται κάτω μέσα σε ένα χωράφι -κάτω από πραγματικά αντίξοες καιρικές συνθήκες- και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του που τον αναζητούσε από την περασμένη Πέμπτη…

Για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με αίσια, ευτυχώς, έκβαση.https://www.cretalive.gr/