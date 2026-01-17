Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης η στήριξη και η θωράκιση του αμπελοοινικού τομέα

Η έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον αμπελοοινικό κλάδο και η δέσμευση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, επιβεβαιώθηκε στην ειδική εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στις Επάνω Αρχάνες. Η εκδήλωση, με θέμα τη «Βιώσιμη και Ανθεκτική Αμπελουργία στην Κρήτη»,

διοργανώθηκε από το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας και στόχο την ενδυνάμωση των παραγωγών και την προστασία του κρητικού αμπελώνα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επιστημονική τεκμηρίωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, τονίστηκε ότι η μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό μοντέλο αγροδιατροφής αποτελεί μονόδρομο για τη διατήρηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων.

Στην εσπερίδα αναπτύχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της καλλιέργειας. Διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο Δημήτριος Τάσκος και ο Γεώργιος Δούπης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Μανώλης Κονταξάκης από το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και οι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέφανος Κουνδουράς και Γεώργιος Καραογλανίδης, παρουσίασαν λύσεις για τη σωστή εγκατάσταση των αμπελώνων, τις τεχνικές άρδευσης, το κλάδεμα και τη διαχείριση ασθενειών όπως ο περονόσπορος.

Σταύρος Τζεδάκης: «Επενδύουμε στην υπεραξία των προϊόντων μας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι το σταφύλι, η σταφίδα και το κρασί αποτελούν δομικά στοιχεία της κρητικής κουλτούρας και οικονομίας. Σημείωσε ότι η Περιφέρεια εργάζεται συστηματικά για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πιστοποίηση των προϊόντων, ώστε να αποκτήσουν την υπεραξία που δικαιούνται στις διεθνείς αγορές.

«Με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, το δίκτυο οινοποιών, έχουμε διαχρονική συνεργασία, όσον αφορά τις καλλιέργειες μας από την φυτοπροστασία, την πιστοποίηση των προϊόντων μέχρι την τυποποίηση και το τελικό προϊόν. Είναι σημαντικό όλοι μαζί οι φορείς, να φτιάξουμε ένα ανθεκτικό σύστημα αγροδιατροφής που θα προσαρμόσει τις καλλιέργειες μας στην κλιματική αλλαγή, την μείωση του κόστους παραγωγής, την σωστή διαχείριση του νερού, αλλά και να μπορέσουμε τα προϊόντα μας να αποκτήσουν την υπεραξία που τους αναλογεί», τόνισε.

Συνεργασία με το Δίκτυο Οινοποιών

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης Στέλιος Ζαχαριουδάκης εξήρε τη διαχρονική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Όπως ανέφερε, η κοινή δράση των φορέων στοχεύει στο να παραμείνει ο κρητικός αμπελώνας ζωντανός και αντάξιος της μακραίωνης ιστορίας του, μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

«Ως Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης συνεχίζουμε, με συνέπεια και όραμα, τη στενή μας συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με κοινό στόχο τη στήριξη του Κρητικού αμπελουργού και την προστασία του πολύτιμου αμπελώνα του νησιού.

Επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, αναδεικνύουν την ποιότητα των κρητικών κρασιών και προάγουν τη βιωσιμότητα, ώστε ο Κρητικός αμπελώνας να παραμείνει ζωντανός, ανταγωνιστικός και αντάξιος της μακραίωνης ιστορίας του».

Η εσπερίδα χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή αμπελουργών και οινοποιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές που θα εξασφαλίσουν το εισόδημά τους και το μέλλον της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί.