Δήμος Μαλεβιζίου:Παρουσιάστηκαν οι μελέτες φραγμάτων ανάσχεσης για την αντιπλημμυρική θωράκιση Αγίας Πελαγίας, Παλαιοκάστρου και Λυγαριάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην κατεύθυνση της ουσιαστικής προστασίας των ευάλωτων περιοχών της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου και της Λυγαριάς κινείται ο Δήμος Μαλεβιζίου, μέσα από τις μελέτες φραγμάτων ανάσχεσης που παρουσιάστηκαν σε ειδική σύσκεψη στο Δημαρχείο.

«Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε τις πιο ευάλωτες περιοχές του Δήμου με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο. Με τις παρεμβάσεις που προτείνουν οι μελέτες, διασφαλίζουμε την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, επενδύοντας στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα του τόπου μας απέναντι στην κλιματική κρίση»,

ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά την παρουσίαση των μελετών ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της «Δαίδαλος Α.Ε.» Κώστα Φασουλάκη και τον Γενικό Διευθυντή Θανάση Κύρκο για τη συνεργασία.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων, το οποίο προκύπτει από τον συνδυασμό των μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαλεβιζίου με τη «Δαίδαλος Α.Ε.», καθώς και των μελετών που υλοποιήθηκαν μέσω του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μαλεβιζίου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στη συγκράτηση των ομβρίων υδάτων, στη μείωση της απορροής και στη θωράκιση των περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην παρουσίαση των μελετών συμμετείχαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαλεβιζίου, η Διοίκηση και στελέχη της ΔΕΥΑΜ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας Γιώργος Πεδιώτης και Ροδιάς Γιάννης Ντουλάκης, υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

