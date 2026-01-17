Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο – Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Συνεχίζονται για ακόμη μία ημέρα οι προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, με τις ομάδες εθελοντών να παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, μια πληροφορία που χαρακτηρίζεται ως «σοβαρή» φαίνεται να έχει αναπτερώσει το ηθικό όσων συμμετέχουν στις έρευνες.

Όπως έγινε γνωστό, οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, βάσει των νέων στοιχείων που έφτασαν στους διασώστες, με την ελπίδα να οδηγήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.

Ο ΟΦΚΑΘ σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη.

Συνεχίζονται με το πρώτο φως της μέρας αλλά σε άλλη τοποθεσία, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου

Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».

Χθες, δεύτερη μέρα των ερευνών, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στο χωριό Πεμόνια, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τη μαρτυρία κατοίκου, σύμφωνα με την οποία ο 33χρονος γιατρός κινήθηκε πεζός στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μια αγροτική τοποθεσία.

Ο κ. Χρήστος Ράμος, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, είπε ότι «οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή (σ.σ. αύριο) και αν υπάρξει κάποιο νέο στοιχείο, θα παραταθούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπούν και θα πάει αλλού η υπόθεση», συμπλήρωσε με νόημα ο κ. Ράμος.

Χθες, οι ομάδες έφτασαν μέχρι τις Καλύβες, ψάχνοντας κυρίως σε ρέματα και σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου είναι δύσκολο να φτάσουν πεζοί διασώστες.

Οι έρευνες της περασμένης Πέμπτης, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου κοντά στο νεκροταφείο του Φρε δεν οδήγησαν σε οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση και την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών. Ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ κ. Ράμος αναγνώρισε πως υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην περιοχή, δύσκολο ανάγλυφο και πλούσια βλάστηση, που δε βοηθούν τις έρευνες.

Στην περιοχή του Αποκόρωνα, κοντά στα μέλη του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού από τη Θεσσαλονίκη, που έφτασαν στην Κρήτη μετά από αίτημα της οικογένειας, βρίσκεται η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, περιμένοντας, μετά από ενάμιση μήνα αγωνίας, μια καλή είδηση για το παιδί της. Η κ. Τσικοπούλου εύχεται και ελπίζει ο 33χρονος γιος της να βρίσκεται στην περιοχή, «σε όποια κατάσταση, αλλά να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία του».

Σημειώνει πως πρόκειται για ένα «εξαιρετικό παιδί, ιδιαίτερα αγαπητό, για έναν καλό γιατρό, γλυκομίλητο, περιποιητικό προς τους ασθενείς».