Ηράκλειο:Είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη,κάνναβη, ζυγαριές και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -33- γραμμάρια κοκαΐνης, -143- γραμμάρια κάνναβης ,-3- ζυγαριές ,τρίφτες και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν χθες (16.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, δυο ημεδαποί (26 και 23 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα ,στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, χθες (16.01.2026) απογευματινές ώρες,, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες δυο ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -33- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

• -5- αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 142,9 γραμμάρια κάνναβης

• -11- ναρκωτικά δισκία ecstasy

• -3- ζυγαριές

• -8- τρίφτες

• Χρηματικό ποσό 840 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• Σετ συστήματος επικοινωνίας (ασύρματοι) με τα εξαρτήματα τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.