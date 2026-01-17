Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου αποχαιρετά τον Μανόλη Καμπιτάκη

Θλίψη για τον χαμό του

Με βαθιά θλίψη η Διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου αποχαιρετά τον Μανόλη Καμπιτάκη που “΄έφυγε” από τη ζωή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

“Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου αποχαιρετά τον Μανόλη Καμπιτάκη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Μανόλης Καμπιτάκης υπήρξε σημαντικό και ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, ένας άνθρωπος με ήθος, υπευθυνότητα και βαθιά αγάπη για την εταιρεία και τους ανθρώπους της. Με τη στάση ζωής του, τη συνέπεια και την ανθρώπινη προσέγγισή του, συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας μας.

Πάνω απ’ όλα όμως, ήταν πατέρας και παππούς, ένας σπουδαίος άνθρωπος που ενέπνεε με την καλοσύνη, τη σεμνότητα και το χαμόγελό του. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο σε επαγγελματικό, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Η απώλειά του μας γεμίζει πόνο, αλλά και βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και η παρακαταθήκη του θα μας συνοδεύει πάντα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Καλό σου ταξίδι, Μανόλη. Δεν θα σε ξεχάσουμε”.