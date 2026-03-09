Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου στα Σταυράκια στις 10 και 11 Μαρτίου από το Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης για την πρόληψη καρκίνου του τραχήλου (τεστ Παπανικολάου), στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών και κατοίκων των Σταυρακίων οργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων.

Η προληπτική εξέταση Τεστ Παπανικολάου (PAP TEST), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου από τις 09:00 έως τις 14:00 από τη Μαία και στέλεχος της Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικό Ιατρείο) Αριστέα Νινιράκη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η εξέταση απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας από 18 έως και 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στο τηλέφωνο 2810861495.

Η δράση, η οποία συντονίζεται και οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Φύλων, Φύλων και σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Άγιο Μύρωνα (Τμήμα ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η Ν. Αλικαρνασσού) αποτελεί μέρος μιας σειράς ανάλογων δράσεων που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες και σε άλλα χωριά τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, ώστε όλες οι δημότισσες και κάτοικοί του να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

H Περιφέρεια Κρήτης στην πανηγυρική 60ή...

0
Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η...

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα...

0
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή...

H Περιφέρεια Κρήτης στην πανηγυρική 60ή...

0
Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η...

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα...

0
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Μήνυμα της Κ. Σπυριδάκη για την Ημέρα της Γυναίκας
Επόμενο άρθρο
Σοκ στα Χανιά: Νεκρός 51χρονος – Βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

H Περιφέρεια Κρήτης στην πανηγυρική 60ή διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η...

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων με εκδήλωση αφιερωμένη στην ισότητα, τον σεβασμό και τη συμπερίληψη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή...

Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα -...

Δήμος Ρεθύμνης:Προσωρινή αποκατάσταση τοιχίου στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην προσωρινή θωράκιση του ετοιμόρροπου τοιχίου επί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST