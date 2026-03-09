Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου στα Σταυράκια στις 10 και 11 Μαρτίου από το Δήμο Ηρακλείου

Πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης για την πρόληψη καρκίνου του τραχήλου (τεστ Παπανικολάου), στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών και κατοίκων των Σταυρακίων οργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων.

Η προληπτική εξέταση Τεστ Παπανικολάου (PAP TEST), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου από τις 09:00 έως τις 14:00 από τη Μαία και στέλεχος της Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικό Ιατρείο) Αριστέα Νινιράκη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η εξέταση απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας από 18 έως και 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στο τηλέφωνο 2810861495.

Η δράση, η οποία συντονίζεται και οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Φύλων, Φύλων και σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Άγιο Μύρωνα (Τμήμα ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η Ν. Αλικαρνασσού) αποτελεί μέρος μιας σειράς ανάλογων δράσεων που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες και σε άλλα χωριά τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, ώστε όλες οι δημότισσες και κάτοικοί του να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα.