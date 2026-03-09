Αναζήτηση
Σοκ στα Χανιά: Νεκρός 51χρονος – Βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κισσάμου ο εντοπισμός ενός 51χρονου άνδρα νεκρού, κρεμασμένου σε δέντρο σε χωριό της περιοχής, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες της τραγωδίας

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κισσάμου η είδηση του θανάτου ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο σε χωριό του Δήμου Κισσάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε υπαίθριο χώρο σήμερα το πρωί, ενώ δίπλα από το σημείο όπου έδωσε τέλος στη ζωή του βρισκόταν το αυτοκίνητό του.

Μέσα στο όχημα, εντοπίστηκε και το κινητό του τηλέφωνο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, είχε και ένα βίντεο το οποίο εξηγεί τους λόγους που έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου στα Σταυράκια στις 10 και 11 Μαρτίου από το Δήμο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Άρθρο Αντώνη Ροκάκη: Προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπροέδρου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, «Και σε αυτήν την πρόκληση-τα Χανιά ΜΑΖΙ»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
