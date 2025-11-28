Δράσεις Δήμου Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3 Δεκεμβρίου): Από 1η έως 12/12

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, η οποία είναι αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων διοργανώνει σειρά δράσεων από την 1η έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Συλλόγους και Σωματεία ΑμεΑ, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο.

Στόχος είναι η προώθηση δράσεων υποστήριξης των συμπολιτών μας, αλλά και ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει:

Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΑμεΑ Χανίων

1 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη σπουδαστών ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 – Τμήμα Βοηθών Εργοθεραπείας.

3 Δεκεμβρίου

• Μουσική εκδήλωση με τον Γ. Κουτσουδάκη & την ορχήστρα του (πολυχώρος Κιόσκι).

4 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Χανίων – Συζήτηση & γνωριμία.

ΣΥΔ ΠΑμεΑ Χανίων

3 Δεκεμβρίου – 9:30

• Συμμετοχή στη συλλογική δράση του Κέντρου “Ατλαντίδα” (πλατεία 1866).

4 Δεκεμβρίου – 10:00

• Επίσκεψη στο 3ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών – δράσεις αλληλεπίδρασης.

ΚΗΦΑΑΜΕΑ Χανίων

3 Δεκεμβρίου – 17:30, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)

Επετειακή εκδήλωση με εικόνες, λόγο και μουσική, αφιερωμένη στον άνθρωπο, την αποδοχή και τη συμπερίληψη.

4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

2 Δεκεμβρίου

• Συνεργασία με 1ο Δημοτικό Σούδας – βιωματικές δράσεις & δημιουργίες.

4 Δεκεμβρίου

• Υποδοχή 1ου Δημοτικού Κουνουπιδιανών – δραστηριότητες συνεργασίας & ενσυναίσθησης.

11 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη 3ου Παιδικού Σταθμού Χανίων – παραμύθια & μουσικά δρώμενα, παρουσία Αντιδημάρχου.

12 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη 11ου Δημοτικού Χανίων – δράσεις αλληλεπίδρασης & δημιουργικής συνεργασίας.

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Χανίων

1 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη στο ΕΝΕΕΓΥΛ – παράδοση ομαδικής αφίσας.

3 Δεκεμβρίου

• Συμμετοχή στη συλλογική δράση του Κέντρου «Ατλαντίδα» (πλατεία 1866).

4 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων – σύμπραξη σε αθλοπαιδιές.

Δράσεις ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων

2 Δεκεμβρίου

• Διασχολική συνεργασία με Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου.

3 Δεκεμβρίου

• Δράση «Μία Αφίσα – Μία Φωνή» στο Δημαρχείο Χανίων, με συμμετοχή σχολείων & φορέων.

• Συμμετοχή σε δραστηριότητα Zumba της «Ατλαντίδας».

5 Δεκεμβρίου

• Εκπαιδευτική δράση στο Δημοτικό Σχολείο Αλικιανού.

9 Δεκεμβρίου

• Φιλοξενία 9ου Δημοτικού Χανίων για κοινή διασχολική συνεργασία.

ΚΔΗΦ ΕΛΕΠΑΠ Χανίων

Οι μαθητές γιορτάζουν την ημέρα αναπηρίας με τα σχολεία Ασκύφου, Ανώπολης & Βουβά.

3 Δεκεμβρίου – 10:30, Λέσχη Αξιωματικών Χανίων

Παιχνίδια αισθητηριακά & δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, με στόχο τη βιωματική συμπερίληψη.

Βόλτα στο κέντρο της πόλης, μοίρασμα αναμνηστικών & πικνίκ (καιρού επιτρέποντος).

ΕΕΕΕΚ Χανίων

3 Δεκεμβρίου

• Επίσκεψη της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Παζινού – κοινές δράσεις συνεκπαίδευσης.

«ΚΔΑΠ Ατλαντίδα»

3 Δεκεμβρίου – 09:30–12:30

Flash Mob ευαισθητοποίησης στο κέντρο των Χανίων, σε συνεργασία με το ΕΝΕΕΓΥΛ.

Περίπατος & στάσεις σε σημεία της πόλης (πλατεία 1866, Παναγία Τριμάρτυρη, Γιαλί Τζαμί, Αγορά) με χορό Zumba και αλληλεπίδραση με τους πολίτες.