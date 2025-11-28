Δράσεις Δήμου Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3 Δεκεμβρίου): Από 1η έως 12/12
Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, η οποία είναι αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων διοργανώνει σειρά δράσεων από την 1η έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Συλλόγους και Σωματεία ΑμεΑ, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο.
Στόχος είναι η προώθηση δράσεων υποστήριξης των συμπολιτών μας, αλλά και ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει:
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΑμεΑ Χανίων
1 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη σπουδαστών ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 – Τμήμα Βοηθών Εργοθεραπείας.
3 Δεκεμβρίου
• Μουσική εκδήλωση με τον Γ. Κουτσουδάκη & την ορχήστρα του (πολυχώρος Κιόσκι).
4 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Χανίων – Συζήτηση & γνωριμία.
ΣΥΔ ΠΑμεΑ Χανίων
3 Δεκεμβρίου – 9:30
• Συμμετοχή στη συλλογική δράση του Κέντρου “Ατλαντίδα” (πλατεία 1866).
4 Δεκεμβρίου – 10:00
• Επίσκεψη στο 3ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών – δράσεις αλληλεπίδρασης.
ΚΗΦΑΑΜΕΑ Χανίων
3 Δεκεμβρίου – 17:30, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)
Επετειακή εκδήλωση με εικόνες, λόγο και μουσική, αφιερωμένη στον άνθρωπο, την αποδοχή και τη συμπερίληψη.
4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων
2 Δεκεμβρίου
• Συνεργασία με 1ο Δημοτικό Σούδας – βιωματικές δράσεις & δημιουργίες.
4 Δεκεμβρίου
• Υποδοχή 1ου Δημοτικού Κουνουπιδιανών – δραστηριότητες συνεργασίας & ενσυναίσθησης.
11 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη 3ου Παιδικού Σταθμού Χανίων – παραμύθια & μουσικά δρώμενα, παρουσία Αντιδημάρχου.
12 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη 11ου Δημοτικού Χανίων – δράσεις αλληλεπίδρασης & δημιουργικής συνεργασίας.
ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Χανίων
1 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη στο ΕΝΕΕΓΥΛ – παράδοση ομαδικής αφίσας.
3 Δεκεμβρίου
• Συμμετοχή στη συλλογική δράση του Κέντρου «Ατλαντίδα» (πλατεία 1866).
4 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων – σύμπραξη σε αθλοπαιδιές.
Δράσεις ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων
2 Δεκεμβρίου
• Διασχολική συνεργασία με Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου.
3 Δεκεμβρίου
• Δράση «Μία Αφίσα – Μία Φωνή» στο Δημαρχείο Χανίων, με συμμετοχή σχολείων & φορέων.
• Συμμετοχή σε δραστηριότητα Zumba της «Ατλαντίδας».
5 Δεκεμβρίου
• Εκπαιδευτική δράση στο Δημοτικό Σχολείο Αλικιανού.
9 Δεκεμβρίου
• Φιλοξενία 9ου Δημοτικού Χανίων για κοινή διασχολική συνεργασία.
ΚΔΗΦ ΕΛΕΠΑΠ Χανίων
Οι μαθητές γιορτάζουν την ημέρα αναπηρίας με τα σχολεία Ασκύφου, Ανώπολης & Βουβά.
3 Δεκεμβρίου – 10:30, Λέσχη Αξιωματικών Χανίων
Παιχνίδια αισθητηριακά & δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, με στόχο τη βιωματική συμπερίληψη.
Βόλτα στο κέντρο της πόλης, μοίρασμα αναμνηστικών & πικνίκ (καιρού επιτρέποντος).
ΕΕΕΕΚ Χανίων
3 Δεκεμβρίου
• Επίσκεψη της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Παζινού – κοινές δράσεις συνεκπαίδευσης.
«ΚΔΑΠ Ατλαντίδα»
3 Δεκεμβρίου – 09:30–12:30
Flash Mob ευαισθητοποίησης στο κέντρο των Χανίων, σε συνεργασία με το ΕΝΕΕΓΥΛ.
Περίπατος & στάσεις σε σημεία της πόλης (πλατεία 1866, Παναγία Τριμάρτυρη, Γιαλί Τζαμί, Αγορά) με χορό Zumba και αλληλεπίδραση με τους πολίτες.