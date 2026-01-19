Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην Τουριστική Έκθεση «Ferien-Messe Wien», της Αυστρίας (2026)

Με στόχο την αύξηση και περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την κεντρική Ευρώπη, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε φέτος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στη διεθνή τουριστική έκθεση Ferien-Messe Wien, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026.

Η Αυστριακή αγορά αποτελεί διαχρονικά μια από τις σημαντικότερες πηγές ποιοτικού τουρισμού για το νησί μας, καταγράφοντας 160.000 αφίξεις το 2025.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε σειρά επαφών με επαγγελματίες τουρισμού, tour operators και εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ωστόσο την κύρια ροή και πάλι αποτέλεσαν οι κάθε είδους Αυστριακοί πολίτες που δίνουν την δυνατότητα στην Κρήτη να παρουσιαστεί ξανά σε ένα φιλελληνικό κοινό, προβάλλοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης ως έναν ασφαλή, ποικιλόμορφο και βιώσιμο προορισμό για όλο το χρόνο. Κεντρικοί άξονες της προβολής ήταν:

• Η Αυθεντική Φιλοξενία: Η ανάδειξη της ενδοχώρας και των παραδοσιακών οικισμών που αποτελούν μια διάσταση που κάνει την Κρήτη να ξεχωρίζει.

• Γαστρονομία & Κρητική Διατροφή: Ανάδειξη της Κρήτης, ως την Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026 και του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού.

• Εναλλακτικός Τουρισμός: Εστίαση στον πεζοπορικό, ορειβατικό και πολιτιστικό τουρισμό, που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση από το αυστριακό κοινό που δεν δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις συμβατικές διακοπές.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργος Τσαπάκος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων κ. Εμμανουήλ Βολικάκης και η διπλωματούχος Γερμανόφωνη ξεναγός κ. Ιωάννα Τοπαλίδου,

ενώ από την Κρήτη και πάλι σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, εκπροσωπήθηκε και ο Δήμος Καντάνου Σελίνου. Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, επισκέφθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Βιέννη, κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος καθώς και τα στελέχη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας, κ. Ασπασία Δροσοπούλου, Γενική Σύμβουλος ΟΕΥ Β’ καθώς και ο κ. Γεώργιος Λυμπέρης, Γραμματέα ΟΕΥ Βʹ.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού και να γευτούν παραδοσιακά κρητικά κεράσματα, παίρνοντας μια «πρώτη γεύση» από το μοναδικό τουριστικό προϊόν της μεγαλονήσου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, δήλωσε: «Συνεχίζουμε δυναμικά τη φετινή τουριστική προβολή μας, από την καρδιά της Ευρώπης, στην Βιέννη, αλλά και παράλληλα στο Ελσίνκι και την Στουτγάρδη με διαφορετικές αποστολές. Η Κρήτη το 2026 επενδύει στην ποιότητα και την αυθεντικότητα.

Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την αγορά της Αυστρίας είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, με τις προκρατήσεις να δείχνουν μια τρέχουσα αυξητική τάση της τάξης του 5%, αλλά και τις πτήσεις να αυξάνονται σε Ηράκλειο και Χανιά, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη Παντού!, παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των Αυστριακών ταξιδιωτών».