Ρέθυμνο:Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 160ή Επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας

Στο Προεδρικό Μέγαρο μεταβαίνουν, την Πέμπτη, 29η Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, η Εντιμοτάτη κ. Μαίρη Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητος Ρεθύμνης,

ο Εντιμότατος κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου,

προκειμένου να επιδώσουν στον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα επίσημη πρόσκληση της Τοπικής Εκκλησίας για τη συμμετοχή του στους εορτασμούς της 160ής της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, την 8η Νοεμβρίου 2026.

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην Τουριστική Έκθεση «Ferien-Messe Wien», της Αυστρίας (2026)
Κρήτη:Συγχαρητήρια επιστολή στον Πύραρχο, κ. Σταύρο Καλογιαννάκη για τα νέα του καθήκοντα ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων.
