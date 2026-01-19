ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Συγχαρητήρια επιστολή στον Πύραρχο, κ. Σταύρο Καλογιαννάκη για τα νέα του καθήκοντα ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Πύραρχο Σταύρο Καλογιαννάκη για την προαγωγή του και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων.

Η θητεία του ως Διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων υπήρξε υποδειγματική, χαρακτηριζόμενη από υψηλό αίσθημα ευθύνης και άψογης συνεργασίας με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών μιας κομβικής Περιφερειακής Ενότητας, όπως των Χανίων, απαιτεί εμπειρία και βαθιά γνώση του πεδίου, εφόδια τα οποία ο κ. Καλογιαννάκης διαθέτει αποδεδειγμένα μέσα από την πολυετή προσφορά του στην πρώτη γραμμή. Η επιχειρησιακή του επάρκεια και η γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου μας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική προστασία των συμπολιτών μας.

Είμαι βέβαιος ότι η εποικοδομητική μας συνεργασία θα συνεχιστεί με την ίδια συνέπεια, με κοινό στόχο την ενίσχυση του μηχανισμού προστασίας της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας.
Θα ήθελα να του ευχηθώ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Με εκτίμηση,
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.
Γεώργιος Χ. Τσαπάκος

