Η Εορτή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

16 και 17 Ιανουαρίου 2026

Κατά την εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε πανδήμως η ετήσιος Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου σε όλους τους επ’ ονόματι του Αγίου Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Κατά τον Εσπερινό της Εορτής, το απόγευμα της Παρασκευής, 16ης Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα σπηλαιώδη Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου της Ενορίας Ατσιποπούλου.

Κατά την κυριώνυμο ημέρα, Σάββατο, 17η Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την ευλογία της Αγιοβασιλόπιτας, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αντωνίου Πρινέ.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Πολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο και τα μηνύματα του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου.

Ο Σεβασμιώτατος, και στις δύο περιστάσεις, συνεχάρη τους Εφημερίους των Ενοριών για το πλούσιο και καλλίκαρπο ποιμαντικό τους έργο και ευχήθηκε στο πολυπληθές εκκλησίασμα πλούσια την πρεσβεία και τη σκέπη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
