Χανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα για τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Πύραρχο Σταύρο Καλογιαννάκη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Καλογερή

Τα θερμά του συγχαρητήρια εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής στον Πύραρχο Σταύρο Καλογιαννάκη για την προαγωγή του και την ανάληψη της θέσης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, κατά τις πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, και του εύχεται καλή επιτυχία στις νέες του αρμοδιότητες.

Επίσης, ο κ. Καλογερής ευχαριστεί τον μέχρι πρότινος Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Αρχιπύραρχο Αργύρη Ρεγκά για το ήθος του καθώς και τις αθόρυβες αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις του, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητά του, που άφησαν ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων αλλά και στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του τόπου μας.

Παράλληλα, τον συγχαίρει για την επάξια προαγωγή του και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης.