Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Γιώργης Μαρινάκης για την προώθηση κρίσιμων θεμάτων των ΔΕΥΑ της χώρας.

Θεσμική συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ηγετικά στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), θα έχει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης, στην Αθήνα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Υπουργό κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., θα συζητήσει τη χρηματοδότηση της ψηφιακής καταγραφής των δικτύων των ΔΕΥΑ όλης της χώρας. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης κατά την οποία συμφώνησαν να επανέλθουν για επανεξέταση του θέματος, μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, έχει προγραμματισμένη σύσκεψη με τον Αντιπρόεδρο Δρ Δημήτριο Ψυχογυιό και το Μέλος Καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Κλάδου Υδάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, με αντικείμενο το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ.

Στην ίδια σύσκεψη, θα συζητηθούν οι εξελίξεις που σηματοδοτεί ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος, σύμφωνα με εξαγγελία του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, θα τεθεί σε τελική διαβούλευση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο αργά το βράδυ της Τρίτης και κατά τη διάρκεια της απουσία του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μάνος Τσάκωνας.

Χανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα για τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Πύραρχο Σταύρο Καλογιαννάκη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Καλογερή
Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις του ΚΕΠ Ρεθύμνου
Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινού Με επίκεντρο τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης για την λειψυδρία

Με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό συναντήθηκε σήμερα ο...

Λευτέρης Αυγενάκης:Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης – Στρατηγικής Σημασίας Έργο για τη Συνδεσιμότητα και την Ανάπτυξη της Νότιας Ενδοχώρας

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή Την επιτακτική ανάγκη άμεσης προώθησης...

Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις του ΚΕΠ Ρεθύμνου

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τα εγκαίνια των...

Χανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα για τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Πύραρχο Σταύρο Καλογιαννάκη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Καλογερή

Τα θερμά του συγχαρητήρια εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος...

