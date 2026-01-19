Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις του ΚΕΠ Ρεθύμνου

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων που στεγάζουν το ΚΕΠ Ρεθύμνου στην οδό Ζυμβρακάκη 10, πραγματοποιήθηκαν το πρωί παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου.

Τον καθιερωμένο Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος και παρέστησαν η Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, εκπρόσωποι των θεσμικών Αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Στρατού και φορέων της πόλης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 135.663,65 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης, που διαμόρφωσε ένα σύγχρονο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε χώρο που θα παραμείνει τουλάχιστον 12 χρόνια, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε.

Για την παρέμβαση αυτή και την πολυεπίπεδη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ίδιου και του Υπουργού εσωτερικών, μίλησε εκτενώς ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο οποίος με την ευκαιρία των εγκαινίων αναφέρθηκε διεξοδικά και ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για σειρά έργων που έχει υπογράψει για τον Δήμο Ρεθύμνης.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στο νέο κτιριακό συγκρότημα που θα στεγάσει τα ειδικά σχολεία στο πρώην ΚΕΓΕ, τα έργα οδικής ασφάλειας που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα αλλά και στην συνεργασία τους για την διαμόρφωση του νέου κώδικα για την αυτοδιοίκηση και το νέο καθεστώς που θα διέπει την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την μέχρι σήμερα γόνιμη συνεργασία τους, ο κ. Δήμαρχος είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ευλογία για την αυτοδιοίκηση να έχει στο τιμόνι του υπουργείου Εσωτερικών τον Θοδωρή Λιβάνιο. Ένα άνθρωπο που αγαπά και την αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους της».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη σημασία της λειτουργίας των ΚΕΠ για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Στα ΚΕΠ επιτελείται ένα σύνθετο έργο, καθώς οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τους, ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΚΕΠ Ρεθύμνου, ο υπουργός σημείωσε:

«Το νέο ΚΕΠ Ρεθύμνου είναι ένας σύγχρονος και φιλόξενος χώρος, ανακαινισμένος με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους πολίτες που το επισκέπτονται.

Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται τα τελευταία χρόνια έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα πολλών πολιτών, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνους που δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Για αυτόν τον λόγο, αναβαθμίσαμε συνειδητά τα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, ώστε να παραμένουν προσβάσιμα σε όλους όσοι επιθυμούν να εξυπηρετούνται δια ζώσης».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διαρκή συνεργασία του με τον δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργο Μαρινάκη, σημειώνοντας:

«Με τον δήμαρχο συνεργαζόμαστε συχνά· είναι ένας άνθρωπος με όραμα για την αυτοδιοίκηση.

Αναμένω με ενδιαφέρον τα επόμενα έργα που σχεδιάζονται αλλά και αυτά που ήδη υλοποιούνται, όπως το Ειδικό Σχολείο, ένα πολύ σημαντικό έργο, για το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες».

Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος και οι συνεργάτες του υποδέχθηκαν τον κ. Υπουργό και την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη στο γραφείο του, όπου δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, τα ζητήματα των ΔΕΥΑ, τις ανάγκες του τομέα πολιτικής προστασίας, της παιδείας, του πολιτισμού και σειράς άλλων θεμάτων της αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια που καταβάλει ο κ. υπουργός να θεσμοθετηθεί η επιστροφή του 50% των εισπράξεων από τα τέλη παρεπιδημούντων στους δήμους, που αποτελεί πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, καθώς μιας τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πόρο και οικονομική ανάσα για τουριστικούς δήμους.