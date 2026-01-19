ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παρουσίαση βιβλίου «ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ» στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην Αθήνα, το βιβλίο «ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ» του συγγραφέα Ερωτόκριτου Κυμιωνή παρουσιάζεται στο Ρέθυμνο, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 5:55 μ.μ., στο υπέροχο Ξενοδοχείο Jo An Palace.

Πρόκειται για ένα έργο πνευματικού χαρακτήρα, που εστιάζει στη Νοερά Προσευχή ως δρόμο εσωτερικής γαλήνης, αυτογνωσίας και ουσιαστικής σύνδεσης με το θείο. Το βιβλίο έχει ήδη αγγίξει χιλιάδες αναγνώστες, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο γύρω από την προσευχή ως βίωμα και πράξη ζωής.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει η διακεκριμένη δημοσιογράφος υγιείας Εύα Ντελιδάκη.
Και θα προλογίσουν σημαντικοί άνθρωποι του Ρεθύμνου

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον οργανισμό
«Μανώλη Μαζί Μπορούμε – Σχολή Αγάπης Εαυτού Ρεθύμνου»,
με στόχο την πνευματική ενδυνάμωση και την προσφορά στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ημερομηνία: Δευτέρα 26-01-26
Ώρα: 5:55 μ.μ.
Χώρος: Ξενοδοχείο Jo An Palace, Δημητρακάκη 8 Ρέθυμνο
Παρουσίαση: Εύα Ντελιδάκη
Πληροφορίες – Υπεύθυνη οργανισμού Ρεθύμνου: Μαρία Νικολακάκη – 6988438875

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
