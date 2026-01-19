Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ – Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος

Κατανάλωσε νερό με υπολείμματα χρώματος.
Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης
Στα δεκαέξι του χρόνια, ένας έφηβος από την Αίγυπτο βρέθηκε να μετρά τη ζωή όχι σε όνειρα, αλλά σε ανάσες.
Σε μια μικρή βάρκα, χαμένη στο απέραντο γαλάζιο νότια της Γαύδου, ταξίδεψε δίπλα στον θάνατο. Κυριολεκτικά. Δίπλα σε έναν άνθρωπο που δεν τα κατάφερε. Κι όμως, εκείνος συνέχισε να παλεύει.
Το σκάφος εντοπίστηκε από δύναμη της Frontex με 31 επιβαίνοντες. Οι λιμενικοί αντίκρισαν μια εικόνα που παγώνει το αίμα: ένας άνδρας νεκρός, και ένας ανήλικος σε τραγική κατάσταση. Ο 16χρονος ήταν εξαντλημένος, σχεδόν σβησμένος. Χρειάστηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο από τη Γαύδο. Η πρώτη στάση ήταν το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αρχικά όλοι μιλούσαν για υποθερμία. Όμως η αλήθεια ήταν πολύ πιο σκληρή.
Οι εξετάσεις αποκάλυψαν το μέγεθος του δράματος. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του patris.gr, ο ανήλικος – ίσως και άλλοι συνεπιβάτες του – στην απελπισμένη προσπάθειά του να ξεδιψάσει, ήπιε υγρό από μπιτόνι βενζίνης, μέσα στο οποίο υπήρχαν υπολείμματα χρώματος. Το νερό αναμεμειγμένο με χημικές ουσίες δηλητηρίασε τον οργανισμό του, προκαλώντας σοβαρές βλάβες. Ήταν η στιγμή που η δίψα νίκησε τον φόβο, αλλά λίγο έλειψε να νικήσει και τη ζωή.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε εκτάκτως στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Εκεί, οι γιατροί έδωσαν έναν αγώνα σιωπηλό αλλά ηρωικό.
Παρότι υπήρχε το αντίδοτο, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο ίδιος του ο οργανισμός πάλευε με μια απίστευτη δύναμη. Και σιγά-σιγά, άρχισε να επανέρχεται. Οι εκτιμήσεις των γιατρών γεννούν ελπίδα: το παιδί αυτό θα καταφέρει να κερδίσει τη μάχη.
Για τον νεκρό μετανάστη, οι γιατροί εκτιμούν ότι πιθανόν να κατέληξε από την κατάποση του ίδιου υγρού. Όμως οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν από τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Μέχρι τότε, μένει η εικόνα μιας βάρκας γεμάτης ανθρώπους που έφυγαν από την πατρίδα τους αναζητώντας ζωή – και βρέθηκαν να παλεύουν με τον θάνατο.
Η ιστορία του 16χρονου από την Αίγυπτο δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό. Είναι μια κραυγή. Είναι η απόδειξη των απάνθρωπων συνθηκών κάτω από τις οποίες άνθρωποι, και παιδιά ακόμη, ρισκάρουν τα πάντα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ