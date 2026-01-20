Xανιά:Χάνεται Δημοτικό ακίνητο στο Κοντομαρί – Σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου κάλεσμα στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Πλατανιά στις 4

Χάνεται δημόσιο ακίνητο!

Η ανησυχία μας γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στη πλατεία του χωριού μας και αποτελεί το μοναδικό χώρο που θα μπορούσε να μετατραπεί σε χώρο άθλησης, πάρκο ή αμφιθέατρο χάνεται καθότι η παρούσα δημοτική αρχή αγνοεί κατ’

επανάληψη όλες τις ερωτήσεις μας αλλά και τα σχετικά έγγραφα τα οποία είναι νομικά ακλόνητα.

Αύριο καλούμε όλους τους ανθρώπους που ζουν ή αγαπούν το χωριό μας να βρίσκονται στο Δημαρχείο Πλατανιά και ώρα 4, όπου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις για διαφορετικά δημοτικά ακίνητα και να τα καταχωρήσει στο κτηματολόγιο.

Η εισήγηση που αφορά το Κοντομαρί περιλαμβάνει εννιά ακίνητα χωρίς το συγκεκριμένο μέσα. Η πρωτοφανής κίνηση της δημοτικής αρχής πρέπει να καταγγελθεί άμεσα ώστε το συγκεκριμένο ακίνητο να καταχωρηθεί ως Δημοτικό στο κτηματολόγιο.

Με έντονη πλέον ανησυχία και προβληματισμό περίπου δύο έτη γινόμαστε θεατές της αδιαφορίας της δημοτικής αρχής Πλατανιά προκειμένου να εντάξει δικό της ακίνητο στο κτηματολόγιο ως δημόσια περιουσία. Σε κάθε μας επικοινωνία δεν γίνεται σαφές για ποιο λόγο καθυστερεί το συγκεκριμένο ακίνητο να ενταχθεί στο κτηματολόγιο από τον ίδιο το Δήμο Πλατανιά ή γιατί αποφεύγονται οι ξεκάθαρες απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών με σοβαρότητα και ευθύτητα σε σχετικές ερωτήσεις.

Αντίθετα σε όλα τα παραπάνω ως δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ΛΑ.ΣΥ Πλατανιά κατέθεσα έγγραφο της τοπικής κοινότητας Κοντομαρί με αριθμό πρωτοκόλλου 2/4.1.1996, βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας Κοντομαρίου, ακίνητο εντός οικισμού Κοντομαρί

με πρόσωπο σε Κοινοτικό δρόμο και επιφάνεια 1423,91τμ. το οποίο συνορεύει βορείως με Κοινοτική οδό πλάτους 6 μ, νοτίως με ιδιοκτησία Μαυριδάκη Γεωργίου και ιδιοκτησία Γεωργιλά, ανατολικά με ιδιοκτησία Μαυριδάκη Βασιλείου και δυτικά με την Κεντρική πλατεία

του Κοντομαρί ανήκει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της Κοινότητας Κοντομαρί, άρα στο Δήμο Πλατανιά.

Το ανωτέρω, επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα κάτωθι δημόσια έγγραφα:

Α) το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης με ημ/νία 1995 της Περιφερειακής Διοίκησης Νομού Χανίων, στα οποία αποτυπώνεται οικόπεδο επιφάνειας 1355,23τμ. το οποίο συνορεύει με τις ανωτέρω αναφερόμενες στην Βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας ιδιοκτησίες,

με Κοινοτικό δρόμο καθώς και την Κεντρική Πλατεία Κοντομαρί. Τα διαγράμματα αυτά έχουν θεωρηθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Πολ. Εφαρμογών της τέως Νομαρχίας Χανίων, έχει ελεγχθεί από την Πολ. Μηχανικό Δοξάκη Ελένη και συνοδεύουν την με αρ. 146/1996 Οικοδομική

άδεια.

Β) το διάγραμμα με αρ. σχεδίου 4/14-2-1995 στο οποίο αποτυπώνεται το έργο ανέγερσης ιατρείου και κοινοτικού γραφείου επί του ακινήτου, το οποίο έχει θεωρηθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Πολ. Εφαρμογών της τέως Νομαρχίας Χανίων, έχει ελεγχθεί από την Πολ. Μηχανικό

Δοξάκη Ελένη και συνοδεύει την με αρ. 146/1996 Οικοδομική άδεια.

Γ) το διάγραμμα με αρ. σχεδίου 5/1995 στο οποίο αποτυπώνονται οι τομές του έργου ανέγερσης ιατρείου και κοινοτικού γραφείου επί του ακινήτου, το οποίο έχει θεωρηθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας της τέως Νομαρχίας Χανίων ,έχει ελεγχθεί από την Πολ. Μηχανικό Δοξάκη

Ελένη και συνοδεύει την με αρ. 146/1996 Οικοδομική άδεια.

Δ) το διάγραμμα με αρ. σχεδίου 3/1995 στο οποίο αποτυπώνονται οι κατόψεις του έργου ανέγερσης ιατρείου και κοινοτικού γραφείου επί του ακινήτου, το οποίο έχει θεωρηθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας της τέως Νομαρχίας Χανίων ,έχει ελεγχθεί από την Πολ. Μηχανικό Δοξάκη

Ελένη και συνοδεύει την με αρ. 146/1996 Οικοδομική άδεια.

Ε) το τοπογραφικό διάγραμμα με αρ. σχεδίου 3/14-12-1995 στο οποίο αποτυπώνεται οικόπεδο επιφάνειας 1423,91τμ. και αφορά στο έργο ανέγερσης ιατρείου και κοινοτικού γραφείου επί του ακινήτου

ΣΤ) Τη Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του Δήμου Πλατανιά έτους 2011 στην οποία αποτυπώνεται οικόπεδο πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας του Δήμου εντός οικισμού Κοντομαρί επιφάνειας 1500τμ.

Από το σύνολο των ως άνω δημόσιων εγγράφων με ασφάλεια προκύπτει και αποδεικνύεται η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα της Κοινότητας Κοντομαρί και άρα σήμερα του αρμοδίου Δήμου Πλατανιά, στον οποίο η τελευταία υπάγεται, επί του ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενου

οικοπέδου για το οποίο έχει εκδοθεί μάλιστα και Οικοδομική άδεια με αρ. 146/1996 για την ανέγερση Ιατρείου και Κοινοτικού Γραφείου.

Ο καιρός κυλά και οι προθεσμίες για δηλώσεις δημόσιων ακινήτων στο κτηματολόγιο συνεχώς μικραίνει. Μετά από αιτήματα κατοίκων, δικά μου αλλά και της δημοτικής παράταξης, όπου συμμετέχω (19647/13.11/2024 – 1229/22.01.2025 – 1391/24.01.2025 – κ.α), παραμένουν

σχεδόν όλα αναπάντητα και παρά τα ακλόνητα δημόσια έγγραφα, ερωτούμε γιατί η δημοτική αρχή Πλατανιά αρνείται να προστατέψει την περιουσία της; γιατί δεν απαντά στα αιτήματα των κατοίκων του χωριού αλλά κυρίως γιατί δεν προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τη κατάθεση

του ακινήτου στο κτηματολόγιο ως δημόσια περιουσία;

H συμμετοχή μας στα κοινά αντίθετα της βαθιάς αγωνίας του φαίνεσθαι, θα πρέπει να αγωνία για την υπεράσπιση κάθε δημόσιου ακινήτου, κάθε δημόσιου αγαθού. Καλούνται άμεσα η δημοτική αρχή και οι σχετικοί αντιδήμαρχοι να κάνουν ενδελεχή και όχι πελατειακή μελέτη

των εγγράφων και να πράξουν όπως ορίζει το καθήκον τους ως αιρετοί.

Το όνειρο μας θα γίνει πραγματικότητα και ένα χωράφι δημοτικό, το οποίο θα παραμείνει δημοτικό θα μετατραπεί σε ένα χώρο πρασίνου για εμάς και τα παιδιά μας.

Ο δημοτικός σύμβουλος

με τη ΛΑΣΥ Πλατανιά

Ακρωτηριανάκης Αντώνης