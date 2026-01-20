ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση θέσης άσκηση υπαίθριου εμπορίου: Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την παραχώρηση των θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2026 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

Οι αιτήσεις, θα υποβάλλονται από τις 20/01/2026 έως και τις 20/02/2026 και θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων: https://www.dlx.gr/ilektronikes-aitiseis/

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης ουδεμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Σύμφωνα με την απόφαση 170/2025(ΑΔΑ: Ψ4ΝΡΟΕΒΕ-ΨΞΘ) «Καθορισμός δραστηριοτήτων και θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Χ.Λ.Ζ. Ενετικού Λιμένα Χανίων και Κουμ Καπί Χανίων, για το έτος 2026», του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων τα είδη των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην άσκηση υπαίθριου εμπορίου, είναι:

• ζωγράφοι,

• χειροποίητο κόσμημα (με τη λέξη κόσμημα νοούνται οι κατασκευές που αποτελούνται από μικρά διακοσμητικά αντικείμενα που φοριούνται για τον προσωπικό στολισμό, όπως καρφίτσες, δαχτυλίδια, περιδέραια, σκουλαρίκια, μενταγιόν, βραχιόλια και μανικετόκουμπα),

• ψημένο καλαμπόκι, ψημένα κάστανα, ποπ-κορν και μαλλί της γριάς.

Για το έτος 2026 συνολικά οι θέσεις θα είναι είκοσι δύο (22). Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα λήγει στις 31/12/2026.

