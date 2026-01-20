Συλλήψεις ατόμων για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθη αλλοδαπού κατηγορούμενος για κλοπή

Συνελήφθη χθες (19.01.2026) από αστυνομικούς Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου 43χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, ο 43χρονος την 17.01.2026, εισήλθε εντός καταστήματος και αφαίρεσε ηλεκτρονική συσκευή και ομοίως την 18.01.2026 μετέβη εκ νέου στο προαναφερόμενο κατάστημα και αποπειράθηκε να αφαιρέσει ίδιο αντικείμενο, πλην όμως έγινε αντιληπτός και αφού εντοπίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΧΑΝΙΑ

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή

Συνελήφθη χθες (19.01.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα όπως διαπιστώθηκε το χρονικό διάστημα από 16.01.2026 έως και 19.01.2026, ο 24χρονος αφαιρούσε χρηματικά ποσά από το ταμείο της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που αφαίρεσε χθες (19.01.2025) το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.