Ε.Π.Κ.Κρητης: “Διαχειριστής πολυκατοικίας, παρήγγειλε , κάγκελα και κάγκελα δεν είδε ποτέ ‘

” Τσουνάμι,” φτάνουν οι καταγγελίες ,στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από καταναλωτές της Κρήτης ,για συνεχής απάτες που υφίστανται οι καταναλωτές και όχι από ιντερνετικά καταστήματα, με σελίδες δελεαριστικές, αλλά από Κρητικές επιχειρήσεις ,με επιτόπια συμφωνία.

Συγκεκριμένα:

Στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κατατέθηκε καταγγελία, από διαχειριστή πολυκατοικίας ,της περιοχής των Χανίων, όπου κατόπιν Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της πολυκατοικίας ,αποφασίστηκε μια άλουμινόνοκατασκευή. Ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας ,αφού πήρε προσφορές από διάφορους επαγγελματίες του είδους, ,κατέληξε στην ποιο συμφέρουσα τιμή,για την πολυκατοικία,στην τιμή των 1600 ευρώ , δίνοντας το ποσό των 800 ευρώ ως προκαταβολή και το υπόλοιπο μετά το πέρας της εργασίας.

Η συμφωνία έγινε, στις 7-8-2025, όπου και. δόθηκε το σχετικό συμφωνημένο ποσό.

Περνούσαν οι μέρες ,οι μήνες και ο αλουμινοκατασκευαστης, παρότι διατηρεί επαγγελματική επιχείρηση στα Χανιά, ποτέ δεν εμφανίστηκε ,προφασιζόμενος, διάφορα προσωπικά θέματα .

Ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας ,βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς τα χρήματα δεν ήταν δικά του, αλλά των κατοίκων της πολυκατοικίας, τα οποία είχε εισπράξει από τους συγκατοίκους για την εργασία της αλουμινίουκατασκευής,και παρότι ο ίδιος δεν είχε την οικονομική ευρωστία.καθοτι άνεργος, με περιστασιακά μεροκάματα, ανέθεσε την εργασία με δικά του χρήματα εξολοκλήρου.σε άλλο.κατασκευαστη.

Έπειτα από τα παραπάνω,

η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εμφανώς προβληματισμένη, δημοσιοποιεί αυτή την καταγγελία , διότι

το φαινόμενο αυτό, της απάτης, της υπεξαίρεσης χρημάτων, από τοπικούς επιχειρηματίες ,την δυσαρεστεί αφάνταστα.,διότι ως Κρητικη Κοινωνικη Συλλογικότητα ,καλεί τους καταναλωτές να προτιμούν τις Κρητικές επιχειρήσεις,ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονομία η Κρητική οικονομία.

Τέλος, επειδή οι εν λόγω επαγγελματικές μη νόμιμες και επιτρεπτές εμπορικές πρακτικές, προβλέπονται και τιμωρούνται όχι μόνο από τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα (απάτη υπεξαίρεση κ.λ.π) αλλά και από τον ηθικό, καλούμε κάθε Κρητική επιχείρηση αφενός να σέβεται τον Καταναλωτή, αφετέρου να αποφεύγει κάτι τέτοιες πρακτικές, διότι οι καταναλωτές.δεν είναι μόνοι, στηρίζονται συμβουλευτικά, καθοδηγητικά και νομικά ,από την Ένωση, οι οποία θα διεκδικεί τα δικαιώματα τους, όχι μόνο Εξωδικαστικά.σε επίπεδο φιλικού διακανονισμού ,αλλά.και δικαστικά, με Αγωγή και με ότι αυτή συνεπάγεται.

Στην προκείμενη περίπτωση ,η Ένωση, επικοινώνησε τηλεφωνικά, με τον αλουμινοκατασκευαστη, στα πλαίσια του φιλικού διακανονισμού και διαμεσολάβησης και απαίτησε άμεσα την επιστροφή των καταβρβλημενων χρημάτων στον διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Για ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγηση ,καλούμε κάθε καταναλωτή, να απευθύνεται στην Ένωση εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη