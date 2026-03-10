Αίτημα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στο Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των ιστορικών φωτογραφιών της εκτέλεσης των «200» της Καισαριανής και απόδοση τιμής στον ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη

Με αφορμή την πρόσφατη επιστροφή στην Ελλάδα των ιστορικών φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 πατριωτών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ζητώντας την παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών που αφορούν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός.

Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες βρισκόταν και ο Ναπολέων Σουκατζίδης, μια εμβληματική και ηρωική μορφή της Αντίστασης, που έζησε στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Μέσα από την επιστολή, ο Δήμαρχος ζητά να αποκτήσει το πολύτιμο αυτό ιστορικό τεκμήριο, ώστε να τιμηθεί η μνήμη των 200 εκτελεσθέντων και ιδιαίτερα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη.

Στην επιστολή του επίσης, ο Δήμαρχος υπογραμμίζει τον βαρύ φόρο αίματος που κατέβαλε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με συνολικά 230 θύματα και τη σημασία της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και την απόδοση της δέουσας τιμής στον ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο ανδριάντας του οποίου «κοσμεί» ήδη το Αρκαλοχώρι.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

« Κύρια Υπουργέ,

Με σεβασμό παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες την προσπάθειά σας ώστε να περάσουν στα χέρια του Ελληνικού Κράτους οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 πατριωτών, που έγινε την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Η συλλογή του εγκληματία πολέμου Υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ που βρέθηκε στην κατοχή του Βέλγου συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε, πέρασε στα χέρια του Ελληνικού κράτους.

Ένα τεκμήριο μιας από τις πλέον εμβληματικές στιγμές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου της χώρα μας, είναι πλέον περιουσία του Ελληνικού λαού και στη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από τις συντονισμένες και επιτυχημένες ενέργειές σας.

82 χρόνια απ’ αυτό το γεγονός, η αποκάλυψη των φωτογραφιών αποδεικνύει το ήθος, τη λεβεντιά, την ανδρεία, το θάρρος, τη θέληση για αγώνα και την απαξίωση του θανάτου, 200 ανδρών που στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα και δολοφονήθηκαν από τους άνδρες της Βέρμαχτ, σε ένα από τα πολλά εγκλήματα του πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα, τα χρόνια 1941-1944.

Ανάμεσα στους 200 πατριώτες της Καισαριανής, βρέθηκε και ένα παλικάρι από τον τόπο μας, που γεννήθηκε στη Μικρά Ασία αλλά έζησε στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο Ναπολέοντας Σουκατζίδης. Η ιστορία του είναι γνωστή. Όταν ο Γερμανός αξιωματικός του είπε να βγει από την γραμμή της εκτέλεσης, ο Ναπολέοντας απάντησε ότι θα το κάνει, μόνο αν δεν προστεθεί κάποιος άλλος σύντροφος στη θέση του. Ο ανδριάντας του κοσμεί σήμερα την κεντρική πλατεία της πόλης του Αρκαλοχωρίου.

Κυρία Υπουργέ,

Το αποτύπωμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι βαρύ. 75 θύματα στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, 15 θύματα στη Μάχη της Κρήτης και 140 θύματα στην περίοδο της κατοχής. Ένα σύνολο από 230 παλικάρια, 230 ήρωες, σύμβολα τιμής, θυσίας και οδηγός των νεότερων γενιών.

Γι’ αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, εκτιμώντας τις προσπάθειες και την αγάπη σας στην ιστορία, να μας παραχωρήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο, όχι και των 262 φωτογραφιών που επέστρεψαν στη χώρα μας, αλλά εκείνων των φωτογραφιών που αναφέρονται και αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 πατριωτών και που ανάμεσά τους είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο Ναπολέοντας Σουκατζίδης».