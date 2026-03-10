Αναζήτηση
ΣΥΓΕΝΙΑΡ : Όχι σε έναν ακόμη πόλεμο! Όχι στη βία και την καταστροφή! Η ανθρωπότητα χρειάζεται ΕΙΡΗΝΗ για να συνεχίσει να υπάρχει!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Όχι σε έναν ακόμη πόλεμο! Όχι στη βία και την καταστροφή! Η ανθρωπότητα χρειάζεται ΕΙΡΗΝΗ για να συνεχίσει να υπάρχει!
Η φωνή μας μπορεί να σταθεί δίπλα σε όσους υποφέρουν!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΦΥ Ν ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΣΥΓΕΝΙΑΡ) καλεί όλους τους ιατρούς, υγειονομικούς και πολίτες του Ρεθύμνου να σταθούν ενωμένοι στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν από κοινού οι φορείς και τα σωματεία του νομού. Απαιτούμε:
• Άμεση παύση του πολέμου στο Ιράν και τον Λίβανο.

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε πολεμική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο.
• Δικαιοσύνη και προστασία των λαών που πλήττονται, χωρίς να αφήνονται πίσω αθώα θύματα, οικογένειες που θρηνούν, παιδιά που χάνουν το μέλλον τους.

• Να μην πληρώσει ξανά ο ελληνικός λαός τις οικονομικές συνέπειες των πολεμικών και κερδοσκοπικών παιχνιδιών.
Καταγγέλλουμε τη σιωπή και την αδιαφορία απέναντι σε εκατόμβες νεκρών, ανάμεσά τους μαθητές και μαθήτριες, και την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνες στρατιωτικές αποστολές για συμφέροντα τρίτων.

«Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα,
είναι η ειρήνη». – Γιάννης Ρίτσος

Όλες και Όλοι στη συγκέντρωση την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 18.00 μπροστά στο Δημαρχείο Ρεθύμνου.
Έλα, σήκωσε τη φωνή σου για την ειρήνη!
Για τα παιδιά που ονειρεύονται ένα κόσμο χωρίς φόβο!
Για τις οικογένειες που ονειρεύονται ένα μέλλον χωρίς πόνο!
Για την ανθρωπότητα που αξίζει να ζει σε ειρήνη!

