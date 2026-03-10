Ρέθυμνο:Εσπερίδα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με θέμα: «Η Γυναικεία Παρουσία στη Διαχρονία της»

Εσπερίδα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με θέμα: «Η Γυναικεία Παρουσία στη Διαχρονία της»

Διεπιστημονικός διάλογος και προβληματισμός στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου, στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ, η εσπερίδα με τίτλο: «Η Γυναικεία Παρουσία στη Διαχρονία της», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Μέσα από έναν γόνιμο διεπιστημονικό διάλογο, αναδείχτηκαν πτυχές της γυναικείας παρουσίας σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Αφετηρία της εκδήλωσης αποτέλεσε το προϊστορικό Αιγαίο και η Μινωική Κρήτη, με τη διάλεξη της κ. Κατερίνας Κόπακα, Ομότιμης Καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία φώτισε τον ρόλο και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία χιλιετίες πριν μέσα από πλούσια εικονογραφικά παραδείγματα.

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στην κλασική και ελληνιστική εποχή, όπου η κα. Rachel Milio, υποψήφια διδάκτωρ TALOS–AI4SHH, και η κα. Αντωνία Λουρεντζάκη, Βοηθός Έρευνας στο ίδιο εργαστήριο, παρουσίασαν τη γυναικεία ορατότητα μέσα από μια ψηφιακή βάση δεδομένων, εστιάζοντας σε δύο αντιπροσωπευτικές «κατηγορίες» γυναικών —πόρνες και βασίλισσες— και στην αντιπροσώπευση τους στον ψηφιακό κόσμο.

Ακολούθησε η κα. Υβόν-Αλεξία Κοσμά, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Πρόεδρος της Ε.Ι.Φ.Κ.Δ του Π.Κ με μια επίκαιρη εισήγησή της με θέμα: «Το Έμφυλο Σώμα και ο Ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης».

Τον κύκλο των ομιλιών ολοκλήρωσε η κα. Κατερίνα Δαλακούρα, Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας του Π.Κ, η οποία προσέγγισε ιστορικά τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική και τη διπλωματία των Βαλκανίων τον 20ο αιώνα, αναδεικνύοντας τη σημασία των γυναικείων κινημάτων στη νεότερη εποχή.

Κοινός παρονομαστής όλων των εισηγήσεων υπήρξε η διαπίστωση ότι η σημερινή ελευθερία του λόγου αποτελεί κατάκτηση αγώνων δεκαετιών και θυσιών των γυναικών του παρελθόντος. Μέσα από τον απολογισμό αυτής της εκδήλωσης, θέλουμε να τονίσουμε ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτό το κεκτημένο, απευθυνόμενοι όχι μόνο στις γυναίκες αλλά σε κάθε μέλος της κοινωνίας.

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις ομιλήτριες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση και μοιράστηκαν μαζί μας τις γνώσεις τους απλόχερα.

Επίσης αποδίδουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη, εκπρόσωπο του Δήμου Ρεθύμνης, που έδειξε έμπρακτα την στήριξή του προς τη φοιτητική κοινότητα με την παρουσία του στην εκδήλωση.

Ευχαριστούμε θερμά : την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για την παραχώρηση επιστημονικών συγγραμμάτων, που ενίσχυσαν την έκθεση βιβλίου, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και το Νέο Χωριό Αποκορώνου για την ευγενική προσφορά συγγραμμάτων, την Εταιρεία Κλαψινάκη για τη χορηγία εκτύπωσης των αφισών.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως και ελπίζουμε να σας βρούμε ξανά κοντά μας σε επόμενες δράσεις μας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας,