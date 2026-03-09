Κρήτη: Το εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς παραχωρείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης για φιλοξενία μεταναστών!

Αλλαγή χρήσης φαίνεται πως δρομολογείται για το Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς στα Χανιά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του PARAKRITIKA.GR, το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρίας Κρήτης αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου και αφορά τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας αλλοδαπών, οι οποίοι φτάνουν στη Γαύδο και στα παράλια στα νότια των Χανίων, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες αφίξεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθοριστεί το ύψος του μισθώματος για τη χρήση του χώρου από το Υπουργείο, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στις 200.000 ευρώ ετησίως. Το γεγονός ότι η μίσθωση θα έχει ετήσια βάση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η παραχώρηση να διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του ακινήτου ως εκθεσιακού χώρου. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα για το πώς θα διαμορφωθεί λειτουργικά ο χώρος, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία υπηρεσιών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, όπως ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, πέρα από την αποκατάσταση του χώρου όταν ολοκληρωθεί η χρήση του ως δομή φιλοξενίας, εξετάζεται και η υλοποίηση ενός αναπτυξιακού έργου στην περιοχή ως ανταποδοτικό όφελος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί ποιο θα είναι το έργο, κάτι που ενδέχεται να αποφασιστεί μετά από συνεννόηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή και την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Χανίων της ΝΔ, Σέβη Βολουδάκη. Με τα νέα δεδομένα, ο χώρος της Αγυιάς φαίνεται ότι για τα επόμενα χρόνια δύσκολα θα λειτουργεί ως εκθεσιακό κέντρο, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αναζήτηση άλλου χώρου για τη φιλοξενία εκθέσεων στην περιοχή. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για μεγάλες εκθεσιακές υποδομές φαίνεται να μετατοπίζεται προς την ανατολική Κρήτη, μετά τις εξαγγελίες του Σταύρου Αρναουτάκη για τη δημιουργία Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, αλλά και τα σχέδια χρηματοδότησης εκθεσιακού χώρου στην Ιεράπετρα.