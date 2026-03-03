Αναζήτηση
Έφοδος του Οργανωμένου σε τρία ΚΥΔ σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά – Στο μικροσκόπιο και δύο λογιστές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τα στελέχη της υπηρεσίας συγκεντρώνουν στοιχεία στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

«Φύλλο και φτερό» έκαναν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά, ενώ στο «κάδρο» της έρευνας βρίσκονται και δύο λογιστές.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις ήταν στοχευμένες και, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, εντάσσονται στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων για τις έρευνες που διεξάγονται σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ορισμένες από τις έρευνες συνδέονται με προγενέστερους ελέγχους στο πλαίσιο ενιαίων δικογραφιών, ενώ άλλες αφορούν νέες υποθέσεις, βασισμένες σε συγκεκριμένες παραγγελίες του Εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δημοσιογραφικές πηγές επισημαίνουν ότι εδώ και μήνες τα στελέχη του Οργανωμένου στην Κρήτη κινούνται μεθοδικά, βήμα-βήμα, προχωρώντας στη συγκέντρωση και διασταύρωση στοιχείων, με στόχο να «δέσουν» τη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια έρευνα-μαμούθ, πολυσύνθετη και χρονοβόρα, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να φανούν το προσεχές διάστημα.

 

Cretalive

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να...

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε- Οι προϋποθέσεις για τη...

Υπόθεση Καλλέργη: Στη φυλακή το ζευγάρι για...

Στην προφυλάκιση της 50χρονης μεσίτριας και του 57χρονου συντρόφου...

