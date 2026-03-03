Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στις 5/3 με αίτημα τον άμεσο απεγκλωβισμό των ναυτικών που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον απεγκλωβισμό Ελλήνων Ναυτικών.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλει και με επιστολή, ότι «εταιρεία σε συνεννόηση με την κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος».

Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξή της ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

 

ΑΠΕ ΜΠΕ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να...

0
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε- Οι προϋποθέσεις για τη...

Έφοδος του Οργανωμένου σε τρία ΚΥΔ σε...

0
Τα στελέχη της υπηρεσίας συγκεντρώνουν στοιχεία στο πλαίσιο των...

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να...

0
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε- Οι προϋποθέσεις για τη...

Έφοδος του Οργανωμένου σε τρία ΚΥΔ σε...

0
Τα στελέχη της υπηρεσίας συγκεντρώνουν στοιχεία στο πλαίσιο των...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Έφοδος του Οργανωμένου σε τρία ΚΥΔ σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά – Στο μικροσκόπιο και δύο λογιστές
Επόμενο άρθρο
ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να τον εξοφλήσουν σε περισσότερες από 12 δόσεις
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ποιος είναι ο νέος ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης και τα βομβιστικά χτυπήματα που είχε οργανώσει

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Αχμάντ Βαχίντι διαδέχεται τον προηγούμενο διοικητή, Μοχάμαντ Πακπούρ,...

Έξαλλος με Ισπανία και Βρετανία ο Τραμπ – «Στο Ιράν σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί»

ΠΚ team ΠΚ team -
Για ποιο λόγο είναι ενοχλημένος ο Αμερικανός πρόεδρος με...

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να τον εξοφλήσουν σε περισσότερες από 12 δόσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε- Οι προϋποθέσεις για τη...

Υπόθεση Καλλέργη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην προφυλάκιση της 50χρονης μεσίτριας και του 57χρονου συντρόφου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST