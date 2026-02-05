Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΔΑΕΕ στη Βιολάντα και στο σπίτι του ιδιοκτήτη – Κατασχέσεις στο φως της έρευνας για τη φονική έκρηξη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έφοδος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς και στο σπίτι του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων τόσο από το εργοστάσιο της Βιολάντα όσο και από τον σπίτι του ιδιοκτήτη, καθώς κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 5 εργατριών.

Συγκεκριμένα από το εργοστάσιο και το σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, tablet και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Να σημειωθεί πως στις 27 Ιανουαρίου ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας του εργοστάσιου και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

 

http://newsit.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο...

0
“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας,...

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15...

0
Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκεται από χθες...

Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο...

0
“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας,...

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15...

0
Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκεται από χθες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τα νέα χρωματιστά τιμολόγια -Τι ισχύει για το καθένα
Επόμενο άρθρο
Αγροτική ανάσα για τους μελισσοκόμους: Νέες δράσεις, πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Ικανοποίηση στον κλάδο

ΠΚ team ΠΚ team -
“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας,...

Ηράκλειο: Μάγεψε το κοινό η Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη στις «Μικρές Ιστορίες της Πόλης»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ηράκλειο: Μάγεψε το κοινό η Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη στις...

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Αύξηση 320% στις αφίξεις εξωτερικού τον Ιανουάριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η επιβατική...

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκεται από χθες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST