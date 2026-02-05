Έφοδος της ΔΑΕΕ στη Βιολάντα και στο σπίτι του ιδιοκτήτη – Κατασχέσεις στο φως της έρευνας για τη φονική έκρηξη

Έφοδος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς και στο σπίτι του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη.
Τα στελέχη της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων τόσο από το εργοστάσιο της Βιολάντα όσο και από τον σπίτι του ιδιοκτήτη, καθώς κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 5 εργατριών.
Συγκεκριμένα από το εργοστάσιο και το σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, tablet και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα.
Να σημειωθεί πως στις 27 Ιανουαρίου ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας του εργοστάσιου και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.