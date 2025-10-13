ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΝΔΑΛΑ

Εφοδος της OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης έχουν ζητήσει διάφορα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του οργανισμού.

Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί κλιμάκιο της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους ελέγχους πραγματοποιούν δύο στελέχη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο ελεγκτές ζήτησαν το οργανόγραμμα του οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των διευθύνσεών του, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων σε βάθος δεκαετίας και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ιδιώτες.

Επίσης, φέρεται να ζήτησαν πληροφορίες για τα γεωχωρικά δεδομένα που τηρούνται στον οργανισμό για τα βοσκοτόπια, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχων για τη χορήγηση των επιδοτήσεων.

Παράλληλα, κάλεσαν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει το «παρών» στα γραφεία του οργανισμού, όπου είχαν διά ζώσης επαφές μαζί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την OLAF ελέγχους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ...

0
Tον Δεκέμβριο εφέτος αναμένεται να υλοποιηθεί νέα πρόωρη αποπληρωμή...

Καιρός: «Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά…»...

0
Έρχονται βροχές και νέα κακοκαιρία. Το φθινόπωρο δείχνει ξανά τα...

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ...

0
Tον Δεκέμβριο εφέτος αναμένεται να υλοποιηθεί νέα πρόωρη αποπληρωμή...

Καιρός: «Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά…»...

0
Έρχονται βροχές και νέα κακοκαιρία. Το φθινόπωρο δείχνει ξανά τα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σημαντική πρωτοβουλία: Ασφαλή σημεία που μπορεί να σώσουν ζωές και στο Ηράκλειο!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων δημιουργεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων, όπου...

Εγκέφαλος: Ποιες τροφές δεν θα έτρωγε ποτέ ένας νευροχειρουργός

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυτά είναι τα νόστιμα αλλά όχι και τόσο αθώα...

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία εκεχειρίας από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία – Τραμπ: Πάμε στο επόμενο βήμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα με την...

Επιστήμονες εντόπισαν «διακόπτη» της κατάθλιψης στον εγκέφαλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια νέα μελέτη δείχνει ότι το χρόνιο άγχος αλλοιώνει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST