Εφοδος της OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα

Οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης έχουν ζητήσει διάφορα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του οργανισμού.
Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί κλιμάκιο της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).
Σύμφωνα με πληροφορίες, τους ελέγχους πραγματοποιούν δύο στελέχη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο ελεγκτές ζήτησαν το οργανόγραμμα του οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των διευθύνσεών του, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων σε βάθος δεκαετίας και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ιδιώτες.
Επίσης, φέρεται να ζήτησαν πληροφορίες για τα γεωχωρικά δεδομένα που τηρούνται στον οργανισμό για τα βοσκοτόπια, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχων για τη χορήγηση των επιδοτήσεων.
Παράλληλα, κάλεσαν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει το «παρών» στα γραφεία του οργανισμού, όπου είχαν διά ζώσης επαφές μαζί του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την OLAF ελέγχους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ