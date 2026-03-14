Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος Έλληνας τυφλός μαραθωνοδρόμος, Κώστας Σταυρίδης

Συλλυπητήρια από το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αποχαιρετά με θλίψη τον Κώστα Σταυρίδη, τον πρώτο Έλληνα μαραθωνοδρόμο με αναπηρία όρασης. Πρωτοπόρος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ενθάρρυνε και άνοιξε το δρόμο συμμετοχής στους συναθλητές του, τόσο στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνας, όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις.
Ήταν πάντα παρών στους κοινωνικούς και δημοκρατικούς αγώνες, και μεγάλος μαχητής για τα δικαιώματα των τυφλών και όλων των ατόμων με αναπηρία.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.
