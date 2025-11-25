Εγκαίνια Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Ανηλίκων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, τα εγκαίνια ειδικά διαμορφωμένου χώρου ολιγόωρης φιλοξενίας ανηλίκων που στεγάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου, «φιλικού προς τους ανηλίκους» δωματίου, ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των ανηλίκων κατά την αναγκαία παραμονή τους στις αστυνομικές υπηρεσίες για τη διερεύνηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και λοιπών συναφών εγκλημάτων. Όπως τόνισε, η ιδιαίτερη αυτή μέριμνα αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Υπαστυνόμος Α΄ Ελένη Βιγλάκη Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις του φαινομένου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας τονίζοντας ότι καμιά γυναίκα δεν πρέπει να μένει σιωπηρή απέναντι στη βία είτε αυτή είναι σωματική είτε ψυχολογική.

Επιπλέον, ο ψυχολόγος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης Αστυνόμος Α΄ Γρηγόρης Μαυριδάκης, αναφέρθηκε στις ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να υφίστανται οι ανήλικοι κατά τη διαδικασία διαχείρισης σχετικών περιστατικών, επισημαίνοντας την ανάγκη παροχής ενός περιβάλλοντος που προάγει την ασφάλεια και τη συναισθηματική τους υποστήριξη.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Ταξίαρχος Εμμανουήλ Παπαδάκης ο οποίος συνεχάρη για αυτή την πρωτοβουλία όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση της, τονίζοντας τη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός υποστηρικτικού και φιλικού για τα παιδιά χώρου, καθ΄όλη τη διάρκεια που απαιτείται η παραμονή τους στις αστυνομικές υπηρεσίες, για τη διευθέτηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και λοιπών συναφών εγκλημάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων της πόλης, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων.

Η Ελληνική Αστυνομία, με αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε περιστατικό βίας. Μέσα από τον επαγγελματισμό και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και μέσω της συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές, εργάζεται με σεβασμό για δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων, διασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας.