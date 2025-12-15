Εγκαινιάστηκε η νέα έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων : Λυδία Δαμπασίνα Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge

Στο εικαστικό σύμπαν της Λυδίας Δαμπασίνα είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν οι πρώτοι επισκέπτες – εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της καλλιτεχνικής κοινότητας και πλήθος φιλότεχνων – που παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης

«Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge», τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου 2026.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κριτικού τέχνης, δρ. Κωνσταντίνου Β. Πρώιμου, παρουσιάζει περισσότερα από 70 έργα της Λυδίας Δαμπασίνα, προσφέροντας μια εκτενή και ουσιαστική χαρτογράφηση της εικαστικής της διαδρομής.

Νέες και παλαιότερες δημιουργίες, που συνδυάζουν ζωγραφική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, βίντεο και readymades, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο σύνολο, βαθιά συνδεδεμένο με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική συνθήκη της ανθρωπότητας.

«Η αναζήτηση του φωτός είναι μια μαγική διαδρομή ακόμη κι αν περνάει μέσα από σκιές και σκοτάδια, αλλά έχουμε συμμάχους: την Τέχνη κυρίως, που φωτίζει τις σκοτεινές γωνίες, που αντανακλά κόσμους που δεν βλέπουμε και που εξηγεί χωρίς λόγια όσα εμείς αδυνατούμε να κατανοήσουμε.

Σε ένα τέτοιο κόσμο πορευόμαστε, σε μια ανάλογη διαδρομή κινούμαστε και τέτοιες υπερβάσεις καλούμαστε να κάνουμε. Ακόμα κι αν πρέπει να περάσουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές» ανέφερε στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι γεννιέται ένα νέο βλέμμα, ένα νέο αεράκι στην Πινακοθήκη· η ιστορία του χώρου έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει υπέροχα γεγονότα.

Η σημερινή έκθεση μάς δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να το πετύχουμε», τόνισε ο πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων και ομότιμος καθηγητής της ΑΣΚΤ, Μιχάλης Μανουσάκης.

Η καλλιτέχνις, που ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσεγγίζει ζητήματα όπως η φτώχεια, η οικονομική εξάρτηση, οι ανισότητες και ο πόλεμος μέσα από ένα βλέμμα άμεσο, αιχμηρό και αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο και τρυφερό.

Ο τίτλος της έκθεσης «Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge» λειτουργεί ως κεντρικός άξονας νοημάτων, παραπέμποντας στα όρια και στους περιορισμούς μέσα στους οποίους κινούνται τόσο οι κοινωνίες όσο και τα άτομα, συχνά χωρίς να τους έχουν επιλέξει ή συνειδητά επιβάλει.

«Η έκθεση της Λυδίας Δαμπασίνα αναφέρεται στα όρια που θέτουμε στους άλλους αλλά και στα όρια που οι άλλοι θέτουν σε εμάς, μετατρέποντας τη ζωή μας σε μια συνεχή διαπραγμάτευση για τη θέση μας απέναντι στην κοινωνία και στον κόσμο.

Σε μια εποχή όπως η δική μας, που κατακλύζεται από τη διακίνηση της πληροφορίας και τη δικτύωση, είναι τουλάχιστον ειρωνικό το γεγονός ότι η αβεβαιότητα για τα πράγματα είναι μεγαλύτερη από ποτέ και η ανάγκη διαπραγμάτευσης της θέσης μας ολοένα και εντονότερη», ανέφερε ο επιμελητής της έκθεσης, Κωνσταντίνος Πρώιμος.

Φανερά συγκινημένη, η Λυδία Δαμπασίνα, αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές για τη συνεργασία, στάθηκε στο έργο-έμβλημα της έκθεσης «Μαχαίρι στο κόκκαλο» και στη συγκυρία μέσα στην οποία το δημιούργησε. «Πρόκειται για ένα έργο της

εποχής των τρελών αγελάδων, της πρώτης στιγμής στην Ιστορία που ο άνθρωπος έχασε την εμπιστοσύνη του στο κρέας· και ποιος θα το πίστευε ότι, τριάντα χρόνια μετά, θα εξακολουθούσε να είναι τόσο επίκαιρο», είπε μεταξύ άλλων.

Η έκθεση συνοδεύεται από πλήρως εικονογραφημένο δίγλωσσο (ελληνικά–αγγλικά) κατάλογο, ενώ στο πλαίσιό της προγραμματίζονται ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

ΙΝFO:

Διάρκεια: 13 Δεκεμβρίου 2025- 19 Απριλίου 2026

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Χάληδων 98–102

Τηλ.: +30 2821 341680

Ιστοσελίδα: www.pinakothiki-chania.gr

Facebook & Instagram: @MunicipalArtGalleryChania

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα 10.00-14.00

Τρίτη έως Σάββατο 10.00-14.00 & 18.00-21.00

• Γενική είσοδος: 5 €

• Μειωμένο εισιτήριο: 2 €.

• Κάθε Τρίτη: ελεύθερη είσοδος για όλους.