Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο στη Ρουμανία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θα διακομιστούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη όπου και θα νοσηλευτούν.

Το πρωί της Πέμπτης (29/1), ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

 

http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων...

0
Τι δείχνουν τα στοιχεία. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει...

Ανησυχητικά στοιχεία για την αυτοκτονικότητα παιδιών –...

0
Το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και...

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων...

0
Τι δείχνουν τα στοιχεία. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει...

Ανησυχητικά στοιχεία για την αυτοκτονικότητα παιδιών –...

0
Το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στοπ από το ΣτΕ στο οικολογικό έγκλημα στη Μήλο
Επόμενο άρθρο
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Παραλίγο τραγωδία σε σχολείο στην Κρήτη: Καταδικάστηκε ο οδηγός που τραυμάτισε παιδί υπό την επήρεια αλκοόλ!

ΠΚ team ΠΚ team -
Με ποινή φυλάκισης 11 μηνών και 15 ημερών με...

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα στοιχεία. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει...

Ανησυχητικά στοιχεία για την αυτοκτονικότητα παιδιών – Νέα συνεργασία Υπουργείου Υγείας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και...

Πώς θα «φακελωθούν» όλα τα χρέη κάθε νοικοκυριού

ΠΚ team ΠΚ team -
Έγινε το πρώτο βήμα με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST