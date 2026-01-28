Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο στη Ρουμανία

Θα διακομιστούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη όπου και θα νοσηλευτούν.
Το πρωί της Πέμπτης (29/1), ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.
Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους φίλους του ΠΑΟΚ.
