Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οδηγίες προς τους πολίτες.

Οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για αύριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της για αύριο Πέμπτη, θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών – οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Παραλίγο τραγωδία σε σχολείο στην Κρήτη: Καταδικάστηκε...

0
Με ποινή φυλάκισης 11 μηνών και 15 ημερών με...

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων...

0
Τι δείχνουν τα στοιχεία. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει...

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο στη Ρουμανία
Πώς θα «φακελωθούν» όλα τα χρέη κάθε νοικοκυριού
ΠΚ team
ΠΚ team
