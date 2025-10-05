ΔιεθνήΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα.

Με ειδική πτήση, όπως είχε αναφέρει το ρεπορτάζ του in θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla».

Η πρέσβης επισκέφθηκε τους 27

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, (σσ Μάγια Σολωμού) επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη».

Σε επικοινωνία το ΥΠΕΞ με το Τελ Αβίβ

Σημειώνεται ακόμα ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού».

Επιστροφή των Ελλήνων του στολίσκου για τη Γάζα με ειδική πτήση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του in, η πτήση δεν θα είναι στρατιωτική, καθώς το αεροσκάφος που θα παραλάβει τους 27 θα είναι πολιτικό. Η ώρα της πτήσης δεν ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας, ενώ δεν είναι σαφές ακόμα εάν σε αυτή θα υπάρχουν και πολίτες τρίτων χωρών, που θέλουν να επαναπατριστούν και θα μπορούσε η Αθήνα να συνδράμει στην επιστροφή τους στις χώρες τους.

Προηγούμενο άρθρο
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΚ team
ΠΚ team
