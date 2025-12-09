ΕΚΑΒ be S.A.F.E. – Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025. 🚑

«Μια εβδομάδα μπορεί, κυριολεκτικά, να κρατήσει μια ΖΩΗ!»

Από τις 12 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025 – ΕΚΑΒ be S.A.F.E., μια εθνικής εμβέλειας εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στην ενίσχυση της κοινωνικής ετοιμότητας και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από τη γνώση που σώζει ζωές.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει θεσμοθετηθεί ως ελάχιστο, αλλά ουσιαστικό, χρέος τιμής προς τους διασώστες, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Παράλληλα, λειτουργεί ως διαρκής θεσμός δημόσιας εκπαίδευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με στόχο τη διάδοση βασικών γνώσεων πρώτων βοηθειών και την ενίσχυση της συλλογικής ετοιμότητας μέσα από τη διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στελέχη του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν δράσεις σε σχολεία, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκπαιδεύοντας πολίτες στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), αλλά και στην αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν άμεση παρέμβαση μέχρι την άφιξη των διασωστών και των ιατρών του ΕΚΑΒ.

Στόχος δεν είναι μόνο η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, αλλά και η ενίσχυση μιας ευρύτερης κοινωνικής συνείδησης γύρω από την αξία της ετοιμότητας και της αλληλεγγύης. Όταν ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η γνώση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025 – ΕΚΑΒ be S.A.F.E. υλοποιείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, και εντάσσεται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Οργανισμού.

–

Πρόγραμμα 12ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης & Πρόληψης – ΕΚΑΒ be S.A.F.E.:

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΔΥΠΑ ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:30 – 13:30 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΔΣΤΕ)

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 22ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΠΕΙΡΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 18:30 – 21:30 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 19:00 – 22:00 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ (1ο ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 59ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Φώτης Κόντογλου»

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝΕΕΓΥΛ) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 16:00 – 19:00 ΣΑΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:30 – 12:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:30 – 12:30 1ο ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΚΑΒ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:30 – 13:30 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΗΒΑΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 13:00 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 17:00 – 21:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 12:00 – 19:00 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 13:00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΘΗΒΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 13:00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΘΗΒΑΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΕΤΗ, ΒΟΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 16:00 – 19:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 15:00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 15:00 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 15:00 ΑΑΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 11:00 – 14:00 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 11:00 – 14:00 4ο ΕΠΑ.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 11:00 – 14:00 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 11:00 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 15:00 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 15:00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:30 – 12:30 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 15:30 – 18:30 Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ, ΑΡΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 11:00 – 13:00 ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 12:00 – 14:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 11:00 – 13:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΥΝΤΣΙΑΤΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 12:00 – 14:00 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 14:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 11:00 – 13:00 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:30 – 13:30 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 17:30 – 22:30 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕ.Λ & 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:30 – 13:30 1ο ΕΠΑ.Λ & ΓΕ.Λ ΓΛΑΥΚΗΣ, ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 17:30 – 22:30 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕ.Λ & 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ), ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 18:00 – 21:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 17:00 – 20:00 ΧΩΡΙΟ ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:00 – 15:00 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 14:00 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CBL Patras ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 17:30 – 20:30 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ», ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 18:00 – 21:00 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ», ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 18:00 – 21:00 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 4ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 08:30 – 12:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 12:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ώρες Τόπος

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΚΙΑ, ΕΔΕΣΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 17:00 – 22:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 14:00 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 13:00 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 14:00 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 14:00 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 10:00 – 14:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 09:00 – 14:00 ΕΛΕΜΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

Κεντρική Υπηρεσία: Τέρμα Οδού Υγείας, 11527 Αθήνα, Αττική.

T.: (+30) 213 214 3000, email: ekab@ekab.gr.