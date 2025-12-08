ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης επανεξελέγη πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Ηλίας Κλάππας του Πειραιά

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Και οι δύο επανεκλέγονται, ο πρώτος με 54,27% κι ο δεύτερος με 68,05%.

Συνεχίζουν στα καθήκοντά τους Δημήτρης Φινοκαλιώτης και Ηλίας Κλάππας στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επανεξελέγη πρόεδρος ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης με ποσοστό 54,27 % (1. 557σταυρούς) έναντι της συνυποψήφιας του Μαρούσος Πρωτοπαπαδάκη, η οποία έλαβε ποσοστό 45,73% (Χ1.312.σταυρούς).

Στον α΄ γύρο των εκλογών στον ΔΣΘ ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης είχε λάβει ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 1.849 (712 σταυρούς).

Πειραιάς: Επανεξελέγη ο Ηλίας Κλάππας

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά επανεξελέγη πρόεδρος ο Ηλίας Κλάππας, ο οποίος έλαβε ποσοστό 68,05 % (754 σταυρούς), έναντι του συνυποψηφίου του Πολυχρόνης Περιβολάρης που έλαβε ποσοστό 31,95 % (354 σταυρούς).

Στον α΄ γύρο των εκλογών στον ΔΣΠ ο κ. Κλάππας είχε λάβει ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης είχε λάβει ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Κλειστοί θα παραμείνουν οι Δήμοι όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
