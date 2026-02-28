Εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας από το Σωματείο Εργαζομένων στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

Με τη συμμετοχή εργαζομένων και μελών της Διοίκησης πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η ετήσια εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου Εργαζομένων στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.).

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών και ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού του Οργανισμού, στο πλαίσιο μιας χρονιάς με αυξημένες απαιτήσεις και σημαντικά έργα σε εξέλιξη σε όλη την Κρήτη.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ., κ. Θοδωρής Νίνος, τόνισε τη σημασία της ομαδικότητας και της διαρκούς προσήλωσης στους στόχους του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι “το προσωπικό συνιστά καθοριστικό πυλώνα για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη”.

Από τη δική του πλευρά, στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, αναφέρθηκε στη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι “η συνέπεια, η τεχνογνωσία και η συλλογική προσπάθεια αποτελούν βασικούς παράγοντες προόδου”. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι “το 2026 διαμορφώνει νέες προοπτικές και προκλήσεις, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης”.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με την κοινή δέσμευση για συνέχιση της προσπάθειας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς.