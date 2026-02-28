Ρέθυμνο:Επίσκεψη του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου στον Δήμο Αμαρίου Στο επίκεντρο η συνεργασία για έργα βιώσιμης ανάπτυξης

Τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Δημαρχείο Αμαρίου ο Δήμαρχος Παντελής Μουρτζανός, σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη συνεργασία για την προώθηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευε το στέλεχος του Πράσινου Ταμείου Νικόλας Κεφαλογιάννης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Μανώλης Ψαρουδάκης και Ασημένια Ιερωνυμάκη, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Καρπουζάκης, καθώς και μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Μουρτζανός παρουσίασε αναλυτικά τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε παρεμβάσεις και έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη πράσινων υποδομών, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, την αναβάθμιση δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τον ορεινό χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεργασίας με το Πράσινο Ταμείο ως βασικού θεσμικού εταίρου για την ωρίμανση και υλοποίηση παρεμβάσεων, καθώς και στη συστηματική διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης είτε μέσω ανοικτών προσκλήσεων είτε μέσω ευρύτερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον ρόλο του Πράσινου Ταμείου στην υποστήριξη έργων που ενισχύουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους Δήμους για τη διαμόρφωση ώριμων προτάσεων και τη δομημένη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Όπως υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας, τη δόμηση σταθερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου παρεμβάσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αμαρίου και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.