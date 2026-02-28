Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου : Τελευταία ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Εκατόμπολις. Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης»

Τελευταία ξενάγηση στην περιοδική έκθεση

«Εκατόμπολις. Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης»

Η περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου φτάνει στο τέλος της. Τελευταία μέρα που μπορείτε να την επισκεφθείτε είναι η Κυριακή 15 Μαρτίου 2016.

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 1η Μαρτίου, σε μια ξεχωριστή συνάντηση στον χώρο του Μουσείου.

Θα ξεκινήσουμε με μια τελευταία ξενάγηση στην έκθεση από τη Γενική Διευθύντρια του Α.Μ.Η., Δρα Στέλλα Χρυσουλάκη, και θα συνεχίσουμε με ανοιχτή συζήτηση στον κήπο του Μουσείου, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει.

Τι μας άρεσε περισσότερο στην έκθεση και/ή τι μας ενόχλησε;

Τι θα θυμόμαστε από αυτήν και τι πρόσφερε στον τρόπο που σκεφτόμαστε την Ιστορία του Πολιτισμού της Κρήτης;

Θα θέλαμε να ξαναδούμε κάποια εκθέματα, όταν θα γυρίσουν πίσω στη θέση τους στη μόνιμη έκθεση του ΑΜΗ και γιατί;

Στον κήπο, θα έχουμε όλοι μαζί την ευκαιρία να μοιραστούμε σκέψεις και εντυπώσεις και να συμβάλλουμε σε μια ζωντανή συλλογική αποτίμηση της εμπειρίας.

Η έκθεση κλείνει, ο διάλογος συνεχίζεται.

Ημερομηνία: Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026

Ώρα ξενάγησης: 11.00-12.30 και 12.30-13.10 συζήτηση στον κήπο

Συμμετοχή: Ελεύθερη

Προτομή Κόρης από τον Αποθέτη Ολούντος, ‘Υστερη Αρχαϊκή περίοδος, τέλη 6ου – αρχές 5ου αιώνα π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου (©ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Φωτογραφία: Δ. Μανιδάκης)