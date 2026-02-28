Αναζήτηση
Προσφορά φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου στον Παγκρήτιο Σύλλογο Ουκρανών «ΛΕΛΕΚΙ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δωρεάν φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό παρέδωσε το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου στον Παγκρήτιο Σύλλογο Ουκρανών «ΛΕΛΕΚΙ», στο πλαίσιο των οργανωμένων δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η παράδοση του φαρμακευτικού υλικού που συγκεντρώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Κοινωνικού Φαρμακείου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27/2, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλας Αρχοντάκη, με σκοπό την ενίσχυση των Ουκρανών συμπολιτών μας που διαβιούν στο Ηράκλειο και έχουν πληγεί οικονομικά από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Μέσω της συνεργασίας με τον Σύλλογο «ΛΕΛΕΚΙ», διασφαλίζεται η πρόσβαση των ωφελούμενων, δωρεάν, σε απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών υγείας.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη σε δήλωσή της επεσήμανε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρωπιστικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις άξονες της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει να λειτουργεί με συνέπεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενισχύοντας έμπρακτα όσους συμπολίτες μας βρίσκονται σε ανάγκη. Η δομή στεγάζεται στην οδό Μινωταύρου και Κυδωνίας γωνία, όλοι οι χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ και λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τις 08.30 το πρωί έως τις 14.30 μετά το μεσημέρι.

