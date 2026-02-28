Τακτική Σύσκεψη Τοπικών Στελεχών ΝΔ Ηρακλείου

Συντονισμός, ενημέρωση και καθαρές προτεραιότητες για τα μεγάλα ζητήματα του Νομού

Σε κλίμα διαλόγου, ευθύνης και κοινής στόχευσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026, τακτική σύσκεψη εργασίας που διοργάνωσε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής ΝΔ Ν. Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, με τη συμμετοχή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από τις τοπικές κομματικές οργανώσεις.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του διαρκούς θεσμικού διαλόγου και της σταθερής επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί από την αρχή του έτους με τα τοπικά κομματικά στελέχη, με στόχο την ενημέρωση, τον συντονισμό και την κοινή προετοιμασία ενόψει των προκλήσεων και της εκλογικής μάχης που βρίσκεται μπροστά.

Ενημέρωση για το τελικό επίσημο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο κ. Αυγενάκης προχώρησε σε ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το τελικό επίσημο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θεσμικής διαδικασίας, της τεκμηρίωσης και της λογοδοσίας.

Στη δήλωσή του, ο πρ. Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κλείνει σήμερα ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν μια εκτενής και απαιτητική διαδικασία: 5 ολόκληροι μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας, δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων. Εξετάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούσαν και την περίοδο της δικής μου θητείας στο ΥΠΑΑΤ.

Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της. Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία. Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Ο έλεγχος άλλωστε είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Το τελικό, επίσημο πόρισμα εξεδόθη από την εξεταστική επιτροπή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας.

Με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου.»

Υποδομές στο Ηράκλειο: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, με μετρήσιμα βήματα

Στο κύριο μέρος της σύσκεψης, ο κ. Αυγενάκης παρουσίασε το γενικό πλαίσιο προτεραιοποίησης και την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής στον Νομό Ηρακλείου, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από τις «εκκρεμότητες δεκαετιών» σε έργα με ενεργές συμβάσεις, χρηματοδοτήσεις και εργοτάξια.

Τονίστηκε ότι τα τρία μεγάλα έργα (ΒΟΑΚ – νέο αεροδρόμιο Καστελίου – ηλεκτρική διασύνδεση) συγκροτούν έναν ενιαίο αναπτυξιακό κορμό, με συνολικές επενδύσεις που αλλάζουν τον «χάρτη» της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ηρακλείου.

Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου: πρόοδος, κρίσιμα ορόσημα και ανοιχτά ζητήματα

Έγινε αναλυτική αναφορά στην κατασκευαστική πρόοδο, τα βασικά ορόσημα (δοκιμαστικές πτήσεις, παράδοση, εμπορική λειτουργία), αλλά και στα ανοιχτά θέματα που σχετίζονται με τη χωροθέτηση του ραντάρ και τις εκκρεμείς νομικές διαδικασίες. Αποφασίστηκε επίσης ο κ. Αυγενάκης να συνοδεύσει κομματικά στελέχη σε οργανωμένη επίσκεψη στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της χώρας, στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου, με στόχο την επιτόπια ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου.

ΒΟΑΚ: το μεγαλύτερο οδικό έργο, με προτεραιότητα την ασφάλεια και τη συνοχή της Κρήτης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ΒΟΑΚ, ως έργο που δεν αφορά μόνο χρόνους μετακίνησης, αλλά κυρίως οδική ασφάλεια, λειτουργική ενότητα και ισόρροπη ανάπτυξη. Παρουσιάστηκαν οι βασικές παράμετροι υλοποίησης, η ενεργοποίηση της παραχώρησης, καθώς και η προοπτική επέκτασης.

ΝΟΑΚ: η νότια ενδοχώρα δεν μένει πίσω

Συζητήθηκε επίσης ο Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης, με στόχο να υπάρξει σαφής πολιτική και τεχνική δρομολόγηση τμημάτων με διαφορετική ωριμότητα, αλλά με κοινό αναπτυξιακό αποτύπωμα για Μεσαρά, Βιάννο και τη νότια ενδοχώρα.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: ενεργειακή ασφάλεια και αναπτυξιακή σταθερότητα

Έγινε αναφορά στη στρατηγική σημασία της διασύνδεσης, ως έργου που ενισχύει τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνολική ανθεκτικότητα της Κρήτης.

Υδατικοί πόροι: από τη λειψυδρία στις πλημμύρες – ανάγκη ενιαίας στρατηγικής

Η σύσκεψη εστίασε εκτενώς στη διαχείριση υδατικών πόρων, με σαφή αποτύπωση της νέας πραγματικότητας: η Κρήτη αντιμετωπίζει πλέον ταυτόχρονα φαινόμενα λειψυδρίας και έντονα πλημμυρικά επεισόδια, κάτι που καθιστά το ζήτημα σύνθετο και μόνιμο.

Κλιματική κρίση και μεταβολή υδρολογικού ισοζυγίου

Τονίστηκε ότι η υδρολογική πίεση δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα δομικών μεταβολών που επηρεάζουν πρωτογενή τομέα, τουρισμό και κοινωνική συνοχή.

Τουρισμός και πρωτογενής τομέας: αυξημένες ανάγκες νέων πρακτικών

Συζητήθηκε η ανάγκη για εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίηση, περιορισμό διαρροών, αλλά και για αλλαγές σε πρακτικές που διαμορφώνουν τη ζήτηση νερού.

Master Plan Υδατικής Διαχείρισης: από τη μελέτη στην εφαρμογή

Έγινε ειδική αναφορά στο ολοκληρωμένο Master Plan που εκπονήθηκε με τη συμμετοχή των θεσμικών και τοπικών φορέων, ως εργαλείο που απαιτεί πλέον σαφή οδικό χάρτη υλοποίησης, χρηματοδότηση και πολιτικό συντονισμό.

Μήνυμα ενότητας και στόχευσης

Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα, η τεκμηριωμένη ενημέρωση και ο καθαρός συντονισμός είναι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η Κρήτη με σταθερότητα, έργα και λύσεις: «Η κοινωνία ζητά αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα έρχεται όταν λειτουργούμε με ενότητα, θεσμική ωριμότητα και κοινό σχέδιο.»