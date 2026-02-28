Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήλωση της Ελένης Βατσινά για την μαύρη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη δεν είναι αριθμοί. Είναι πρόσωπα, όνειρα, οικογένειες που μέσα σε μια νύχτα διαλύθηκαν. Οι μνήμες νωπές, ο πόνος δεν έχει κοπάσει και η φωνή της Κοινωνίας συνεχίζει να απαιτεί το αυτονόητο: Δικαιοσύνη.

Η τραγωδία στα Τέμπη δεν είναι μόνο μια αποτυχία του κρατικού μηχανισμού να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών. Είναι μια θλιβερή και εξοργιστική υπενθύμιση των πολιτικών ευθυνών που βαραίνουν όσους είχαν τη θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών.

Κι όμως, αντί να ακουστεί η λαϊκή φωνή και να αναληφθούν ξεκάθαρα οι ευθύνες, η Πολιτεία έσπευσε να αποτινάξει από πάνω της κάθε πολιτικό βάρος. Να κάνει το άσπρο–μαύρο. Να υποβαθμίσει τις ευθύνες. Να κλείσει την τραγωδία σε ένα συρτάρι, κόντρα στο λαϊκό αίσθημα, κόντρα στην ανάγκη για λογοδοσία.

Ο σεβασμός στα 57 θύματα απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από λόγια και μνημόσυνα. Απαιτεί απόδοση ευθυνών, τιμωρία, πλήρη διαλεύκανση, αλλά και αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Η Δικαιοσύνη είναι πράξη Δημοκρατίας.
Και τα Τέμπη δε θα ξεχαστούν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σούδα: Έκλεισε η αεροπορική βάση ευκολίας των...

0
Έκτακτα μέτρα συναγερμού ισχύουν και για τη ναυτική βάση Σε...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα...

0
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Σούδα: Έκλεισε η αεροπορική βάση ευκολίας των...

0
Έκτακτα μέτρα συναγερμού ισχύουν και για τη ναυτική βάση Σε...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα...

0
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τακτική Σύσκεψη Τοπικών Στελεχών ΝΔ Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ενοχλημένη η Μαρία Καρυστιανού: Ο λόγος που δεν έκανε ομιλία στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού. Ετοιμη να εκφωνήσει ομιλία στη...

Σούδα: Έκλεισε η αεροπορική βάση ευκολίας των ΗΠΑ στον Μουζουρά Ακρωτηρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έκτακτα μέτρα συναγερμού ισχύουν και για τη ναυτική βάση Σε...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Φλέγεται η Μέση Ανατολή : Συνεχείς αναχαιτίσεις αυτήν την ώρα στο Τελ Αβίβ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αμερικανικά και Ισραηλινά πλήγματα σε έξι πόλεις του Ιράν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST