Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

Όλες και όλοι αύριο στις 11:00 στην Αγορά!

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά, σχολείο, σχολή! Όλοι στον δρόμο!

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ξεκίνησε και φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στην Μ. Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή! Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο τόπος μας σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων!

Καλούμε τον λαό της Κρήτης, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να μην επιτρέψει ο τόπος μας να μετατραπεί σε ένα απέραντο σφαγείο. Οι επόμενες ώρες – ημέρες είναι κρίσιμες για την στάση του καθένα!

Καλούμε τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς του κινήματος να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας στο μακελειό!

Τα σύννεφα του πολέμου, δεν έχουν φτάσει απλώς στην γειτονιά μας, είναι πάνω από το σπίτι μας! Το Ισραήλ «υποδέχτηκε» το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο USS G. Ford που αναχώρησε από τη Σούδα, ενώ την ίδια στιγμή στην Βάση και στην ευρύτερη περιοχή έχει συγκεντρωθεί τεράστια δύναμη πυρός με την «κάννη» στραμμένη στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ-Ισραήλ βάζουν μπουρλότο όχι μόνο στο Ιράν αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά των μονοπωλίων τους, στο πλαίσιο του σφοδρού διεθνούς ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού με το μεγάλο ζητούμενο να είναι η πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα κυρίως ανάμεσα σε ΗΠΑ-Κίνα.

Η Βάση της Σούδας επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τον κρίσιμο ρόλο της στις επιχειρήσεις της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή το Ιράν προχώρησε ήδη σε αντίποινα ενώ διαμηνύει ότι οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην περιοχή, αποτελούν «νόμιμο στόχο» για αντίποινα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα φέρει ολοκληρωτικό πόλεμο, με την Σούδα να είναι μέσα στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων! Οι ευθύνες της Ελληνικής κυβέρνησης,

όπως και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, με την συνεχή ανανέωση των συμβάσεων παραμονής της βάση στην Σούδα και των υπόλοιπών βάσεων στην χώρα είναι εγκληματικές!!! Βάζουν τον ελληνικό λαό και ειδικά τον λαό και την νεολαία των Χανίων, σε τεράστιους κινδύνους. Μας μπλέκουν σε έναν πόλεμο, που γίνεται για τα κέρδη και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Κανένας εφησυχασμός! Όλοι στους δρόμους!

Σ’ έναν κόσμο που φλέγεται και η εστία γίνεται πυρκαγιά, που η κάθε ώρα είναι κρισιμότερη από την προηγούμενη, η στάση και η απόφαση του λαού μας πρέπει να καθορίζεται από τα δικά του συμφέροντα και όχι των ιμπεριαλιστικών σφαγέων!

Απαιτούμε:

• Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

• Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην χώρα.

• Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από την χώρα.

Όλοι και όλες αύριο Κυριακή 1η του Μάρτη στις 11:00 στην Αγορά!

Μέχρι αυτή την ώρα υπογράφουν οι φορείς από τον Ν. Χανίων:

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων

Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Χανίων

Σωματείο Παρασκευής Τυποποίησης Τροφίμων & Ποτών Ν. Χανίων

Σωματείων Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Χανίων

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Χανίων

Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν Χανιών

Σύλλογος Γυναικών Ν. Χανίων

Σωματείο Επισιτισμού Ν Χανίων

Φοιτητικός Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Ένωση Αποστράτων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης & ΔΣΕ

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (παράρτημα Χανίων)

Σωματείο Μουσικών (παράρτημα Χανίων)

Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Ν. Χανίων

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων