ΚΡΗΤΗ

Σούδα: Έκλεισε η αεροπορική βάση ευκολίας των ΗΠΑ στον Μουζουρά Ακρωτηρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έκτακτα μέτρα συναγερμού ισχύουν και για τη ναυτική βάση
Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί και η ΝΑΤΟϊκή βάση στη Σούδα Χανίων, μετά τα πλήγματα του Ιράν σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης των Χανίων, αποφασίστηκε η πλήρης «σφράγιση» της αεροπορικής βάσης ευκολίας των ΗΠΑ, που βρίσκεται στον Μουζουρά Ακρωτηρίου και στην βορειοανατολική πλευρά του αεροδρομίου.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας, ενώ απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για την ναυτική βάση στο Μαράθι, στην βόρεια πλευρά του κόλπου της Σούδας.

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα...

Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Δήλωση της Ελένης Βατσινά για την μαύρη...

Τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη δεν είναι...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!
Ενοχλημένη η Μαρία Καρυστιανού: Ο λόγος που δεν έκανε ομιλία στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού. Ετοιμη να εκφωνήσει ομιλία στη...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Δήλωση της Ελένης Βατσινά για την μαύρη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη δεν είναι...

Φλέγεται η Μέση Ανατολή : Συνεχείς αναχαιτίσεις αυτήν την ώρα στο Τελ Αβίβ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αμερικανικά και Ισραηλινά πλήγματα σε έξι πόλεις του Ιράν...

