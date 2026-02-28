Σούδα: Έκλεισε η αεροπορική βάση ευκολίας των ΗΠΑ στον Μουζουρά Ακρωτηρίου

Έκτακτα μέτρα συναγερμού ισχύουν και για τη ναυτική βάση

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί και η ΝΑΤΟϊκή βάση στη Σούδα Χανίων, μετά τα πλήγματα του Ιράν σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης των Χανίων, αποφασίστηκε η πλήρης «σφράγιση» της αεροπορικής βάσης ευκολίας των ΗΠΑ, που βρίσκεται στον Μουζουρά Ακρωτηρίου και στην βορειοανατολική πλευρά του αεροδρομίου.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας, ενώ απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για την ναυτική βάση στο Μαράθι, στην βόρεια πλευρά του κόλπου της Σούδας.