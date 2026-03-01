Αναζήτηση
Έκτατα μέτρα ασφαλείας σε Αττική και Κρήτη – Γιατί σφραγίστηκε η Σούδα

Σε επιφυλακή οι ελληνικές αρχές – Ενεργοποίηση των μέτρων σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους.

Σε επιφυλακή βρίσκονται από χθες Σάββατο τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ενεργοποιηθούν έκτακτα σχέδια ασφαλείας με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protohema.gr, ήδη λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπως και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Οι ελληνικές Αρχές θέλουν με τα μέτρα να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος είτε από κάποια εγχώρια ομάδα είτε από ομάδα αλλοδαπών που βρίσκεται στη χώρα μας.

Γιατί σφραγίστηκε η Σούδα

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από χθες το «σφράγισμα» της βάσης της Σούδας μετά και την ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Επανάστασης».

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει και σε προηγούμενα δημοσιεύματά του το patris.gr, η βάση της Σούδας φιλοξενεί αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με προσωπικό, υλικά, γραφεί και πυρομαχικά και είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας καθώς από εκεί οι Αμερικανοί μπορούν να ελέγχουν χώρους της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς Θάλασσας.

Υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις διευκόλυνσης λειτουργίας. Η πρώτη εγκατάσταση είναι η αεροπορική βάση που βρίσκεται στο χωριό Μουζουράς – βορειοανατολικά του αεροδρομίου Χανίων. Η δεύτερη βάση είναι η ναυτική βάση στο Μαράθι που βρίσκονται όλα τα πολεμικά πλοία των συμμάχων.

 

PATRIS.GR

Οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό στην Κρήτη μετά τη νέα «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή
