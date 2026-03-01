Ο φόβος των τουριστικών φορέων για ανυπολόγιστες επιπτώσεις.
Την ώρα που το Ηράκλειο αποχαιρέτησε σήμερα (1/3) το πρώτο γκρουπ τουριστών που είχε έρθει στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες, ανοίγοντας τυπικά την τρέχουσα σεζόν, οι φορείς του κλάδου παρακολουθούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.
Οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό στην Κρήτη μετά τη νέα «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός που υπάρχει δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις, ωστόσο η κατάσταση θα αλλάξει, αν η κρίση στην περιοχή της Μ. Ανατολής έχει διάρκεια. «Στην παρούσα φάση, παρακολουθούμε με ψυχραιμία τις εξελίξεις χωρίς να υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τις πτήσεις και τις αφίξεις σε τοπικό επίπεδο. Αν όμως η εμπόλεμη κατάσταση συνεχιστεί τότε θα υπάρξουν ζητήματα με την τουριστική κίνηση και κυρίως το ρεύμα από Ισραήλ, καθώς οι ισραηλινοί τουρίστες αναμένονται από τα τέλη Μαρτίου σε πολλά ξενοδοχεία της Κρήτης. Αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση τότε μοιραία θα έχουμε ακυρώσεις», ανέφερε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης κ. Μιχάλης Βλατάκης.
Οι τουριστικοί φορείς και στην Κρήτη «ξορκίζουν» οποιαδήποτε περιφερειακή κλιμάκωση της κρίσης, καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι επιπτώσεις θα ήταν ανυπολόγιστες. Ωστόσο, αυτό που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να τηρούν στάση αναμονής και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τι συμβαίνει με τους Έλληνες που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Σε σχέση με τους Έλληνες που είχαν ταξιδέψει σε χώρες της Μέσης Ανατολής τις προηγούμενες ημέρες(ανάμεσά τους και άτομα από το Ηράκλειο) με συνέπεια να είναι δύσκολη η επιστροφή τους, ο κ. Βλατάκης σημείωσε πως για τις περιπτώσεις ταξιδιωτών που βρίσκονται σε χώρες με κλειστό τον εναέριο τους χώρο η πραγματοποίηση πτήσεων υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη. Ωστόσο, όσοι βρίσκονται σε χώρες που δεν επηρεάζονται από την ανάφλεξη και απλά είχαν πτήσεις ανταπόκρισης σε αεροδρόμια που παραμένουν κλειστά, μπορούν να αναζητήσουν άλλες πτήσεις και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Πηγή: http://ertnews.gr