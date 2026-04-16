Έκθεση φωτογραφίας «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη» I 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ

Έκθεση φωτογραφίας «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη» – 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ

Στο πλαίσιο του 2ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με τίτλο «Επέστρεφε», το οποίο τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη», ένα ιστορικό και πολιτισμικό αφιέρωμα στην ελληνική παρουσία και διασπορά στην Κεντρική Ασία.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8), από 22 έως 29 Απριλίου 2026, καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου), ώρες 10:00 -14:00 και 18:00 – 21:00. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Μέσα από 100 σπάνιες ιστορικές φωτογραφίες και τεκμήρια, αναδεικνύεται μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του Ελληνισμού, που συνδέεται με την ιστορία της προσφυγιάς, της επιβίωσης και της πολιτισμικής συνέχειας.

Το παράδειγμα του Ελληνισμού στην Κεντρική Ασία αναδεικνύει την ικανότητα των κοινοτήτων να διατηρούν, να επαναπροσδιορίζουν και να μετασχηματίζουν την ταυτότητά τους σε διαφορετικά κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα. Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες:

Η ζωή των πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη (1949-1970)

Οι εκτοπισμοί των Ποντίων (1937-1949)

Το σύγχρονο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην Τασκένδη

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και ειδική ενότητα της έκθεσης με τίτλο «Νομίσματα».

Εγκαίνια έκθεσης & ομιλία

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στις 19:00, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Πολίτης, αρχιτέκτονας και ειδικός στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, με διεθνή δράση και σημαντική συμβολή στην ανάδειξη της ελληνικής παρουσίας στην Κεντρική Ασία.

Η ομιλία του, με τίτλο «Ο διαχρονικός Ελληνισμός στην Ασία – Μεταλλάξεις και Υβριδικές κοινωνίες», εστιάζει στον διαχρονικό χαρακτήρα του Ελληνισμού, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «δεν αποτελεί ένα παροδικό ιστορικό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πολιτισμική παρουσία που μετασχηματίζεται, επιβιώνει και αναγεννάται μέσα από αλλεπάλληλες ιστορικές φάσεις».

Από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη διασπορά, ο ελληνικός κόσμος στην Ασία λειτουργεί ως φορέας σύνθεσης, διαλόγου και προσαρμογής, ενώ «η δύναμή του δεν βρίσκεται στην εδαφική συνέχεια, αλλά στην ικανότητά του να αναγεννάται μέσα από τη μνήμη, τον λόγο και τη δημιουργία».

Ο Κωνσταντίνος Πολίτης έχει δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 15 χώρες, συνεργαζόμενος με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO, ενώ από το 2020 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ουζμπεκιστάν, συμβάλλοντας ενεργά στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση της ελληνικής διασποράς στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η θεματική της έκθεσης συνδέεται με την εναρκτήρια εκδήλωση του φεστιβάλ που προηγήθηκε στις 20 Μαρτίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, με ομιλία του Δρ. Νίκου Ντάλλα με τίτλο «Ο Δημοκρατικός Στρατός μέσα από τα αρχεία της Τασκένδης», η οποία ανέδειξε ιστορικές πτυχές της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή και λειτούργησε ως εισαγωγή στο περιεχόμενο της έκθεσης.